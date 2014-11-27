Наценку на товары первой необходимости предлагают ограничить

По его сведениям, наценка на многие товары составляет 100–150 процентов. «В таких условиях высокие цены непременно обернутся серьезными социальными последствиями. В стране дорожают продукты питания. Сказывается и инфляция, и рост цен на бензин, и введенные против нас санкции. Еще раз хочу сказать: любая трудная ситуация, которая складывается в стране, в обществе, в мире, — это не только проблема, из которой надо выбраться», — добавил он.