nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Наценку на товары первой необходимости предлагают ограничить

27 ноября 2014, 10:31
Глава российской оппозиционной партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предлагает ограничить допустимую наценку на товары первой необходимости 10–15 процентами.

«Надо положить конец самому настоящему торговому беспределу. Наживаться на проблемах граждан недопустимо, а точнее — преступно», — написал он в среду на своей странице в Facebook.

По его сведениям, наценка на многие товары составляет 100–150 процентов. «В таких условиях высокие цены непременно обернутся серьезными социальными последствиями. В стране дорожают продукты питания. Сказывается и инфляция, и рост цен на бензин, и введенные против нас санкции. Еще раз хочу сказать: любая трудная ситуация, которая складывается в стране, в обществе, в мире, — это не только проблема, из которой надо выбраться», — добавил он.

Фото: http://www.ntgs.ru

#Новости#Справедливая Россия#Товары#Россия#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25