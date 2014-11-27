Мошенник предлагал тюменцу универсальную электронную карту

Там отметили, что список адресов всех пунктов размещен на официальном сайте уполномоченной организации Тюменской области (citto.ru) в разделе «Универсальная электронная карта». На данный момент в области работает 28 пунктов, три из которых открылись 24 ноября на базе многофункциональных центров в селах Бердюжье, Армизонское и Нижняя Тавда.