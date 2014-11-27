nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Мошенник предлагал тюменцу универсальную электронную карту

27 ноября 2014, 17:27
Похоже, в Тюмени появился еще один вид мошенничества. На днях к жителю областного центра приходил человек, представившийся сотрудником уполномоченной организации, и предлагал написать заявление на получение универсальной электронной карты.
Сюжет
Тюмень

Похоже, в Тюмени появился еще один вид мошенничества. На днях к жителю областного центра приходил человек, представившийся сотрудником уполномоченной организации, и предлагал написать заявление на получение универсальной электронной карты.

Бдительный гражданин засомневался в достоверности предоставленной информации и обратился за консультацией к специалистам в информационно-справочную службу по госуслугам Тюменской области. Тюменец оказался прав.

«Написать заявление на выдачу универсальной электронной карты можно только в стационарных пунктах приема заявлений и выдачи карт или в мобильном пункте по предварительной заявке. Карта выдается бесплатно», — сообщили в ГАОУ ТО «РИО-Центр».

Там отметили, что список адресов всех пунктов размещен на официальном сайте уполномоченной организации Тюменской области (citto.ru) в разделе «Универсальная электронная карта». На данный момент в области работает 28 пунктов, три из которых открылись 24 ноября на базе многофункциональных центров в селах Бердюжье, Армизонское и Нижняя Тавда.

Мобильный пункт возобновит свою работу с января 2015 года. Выезд осуществляется только в организации и исключительно по предварительной заявке, отправленной на электронный адрес [email protected]. После получения заявки сотрудник Уполномоченной организации связывается с ответственным лицом и подтверждает дату и время встречи.

По всем вопросам получения и использования универсальной электронной карты в Тюменской области необходимо обращаться по тел. 8-800-100-12-90. Звонок бесплатный.

#Новости#Универсальная электронная карта#Мошенничество#Тюмень#Таня#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25