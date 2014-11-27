Гордепутаты подстраховали бюджет Тюмени на случай катаклизма

Он также заверил, что на случай возможной катаклизмы бюджет Тюмени подстрахован. «Мы этот вопрос продумывали, гарантированные социальные статьи останутся без изменений, — отметил Дмитрий Еремеев. — При подходе к формированию бюджета мы исходили из того, что он должен быть не просто социально-ориентированным, а иметь золотую середину. Не стоит забывать, что соцрасходы это текущие расходы, которые осуществляются каждый день, а не расходы развития. Говоря о золотой середине, мы стремились к балансу капитальных и инвестиционных расходов».