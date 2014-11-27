Гордепутаты подстраховали бюджет Тюмени на случай катаклизма

«Бюджет принимается без муниципального долга, то есть кредитов мы не принимали. Предельный дефицит в соответствии с законодательством составляет 10%, у нас 7%, что составляет 450 млн рублей», — директор городского департамента по финансам и налоговой политике Светлана Черепанова.
Больше половины расходов городского бюджета направлено на образование, здравоохранение, культуру, социальную политику, а также физическую культуру и спорт. 29% всех расходов запланировано на раздел нацэкономика, более 10% составляют расходы на ЖКХ и охрану окружающей среды. Оставшиеся средства будут направлены на общегосударственные вопросы, национальной безопасности и правоохранительную деятельность.
По словам председателя Тюменской городской думы Дмитрия Еремеева, бюджет столицы области сбалансирован. «Понято, что экономические события могут внести корректировки, но они будут касаться социально-экономического положения. Если и будут какие-либо изменения, то незначительные. Я не склонен драматизировать ситуацию, что цена на нефть упадет, доллар вырастет и это существенно ухудшит экономическое положение», — сказал глава думы.
Он также заверил, что на случай возможной катаклизмы бюджет Тюмени подстрахован. «Мы этот вопрос продумывали, гарантированные социальные статьи останутся без изменений, — отметил Дмитрий Еремеев. — При подходе к формированию бюджета мы исходили из того, что он должен быть не просто социально-ориентированным, а иметь золотую середину. Не стоит забывать, что соцрасходы это текущие расходы, которые осуществляются каждый день, а не расходы развития. Говоря о золотой середине, мы стремились к балансу капитальных и инвестиционных расходов».
Фото: 69rus.org