Благодаря операции «Бомж» полиция задержала 35 преступников

Как отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, основные цели операции «Бомж» — обнаружить места пребывания людей без определенного места жительства, разыскать скрывающихся от правосудия граждан, найти без вести пропавших людей, а также раскрыть преступления, совершенные бездомными, или же предупредить их.
На одной из недавних пресс-конференции начальник УМВД по г. Тюмени Геннадий Пеньков отмечал, что зимой у сотрудников полиции есть определенные сложности с бездомными. В колодцах, коллекторах и подвалах, где селятся бомжи, периодически происходят пожары, а зимой 2013 года двое бездомных обварились кипятком. Кроме того, тюменские люмпены периодически совершают преступления различной тяжести. Нередко посиделки бомжей заканчиваются убийством. А бродяги, решившие погреться в подъезде или на чердаке жилого дома, могут навредить спокойствию и безопасности мирных граждан.
В течение трех дней — с 18 по 20 ноября — полицейские всего региона проверяли места массового скопления людей, рынки, теплотрассы, подвальные и чердачные помещения жилых домов, садоводческие товарищества. В Тюмени для постановки на учет было доставлено более двухсот человек. В ста случаях брались биологические образцы для постановки на ДНК-учет. В целом по области в отделах полиции побывали 684 люмпена.
Во время проведения операции «Бомж» удалось задержать 35 разыскиваемых преступников, 19 из них обнаружились в Тюмени. Кроме того, установлено местонахождение порядка двадцати человек, пропавших без вести, в том числе, и 11 тюменцев.
Кроме того, в областном центре был обнаружен труп бездомной женщины. «Ее удалось узнать по отпечаткам пальцев, так как в ранее в дни операции она доставлялась в отдел полиции как лицо без определенного места жительства и была поставлена на учет. Причина смерти женщины с криминалом не связана», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.