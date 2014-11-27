Благодаря операции «Бомж» полиция задержала 35 преступников

На одной из недавних пресс-конференции начальник УМВД по г. Тюмени Геннадий Пеньков отмечал, что зимой у сотрудников полиции есть определенные сложности с бездомными. В колодцах, коллекторах и подвалах, где селятся бомжи, периодически происходят пожары, а зимой 2013 года двое бездомных обварились кипятком. Кроме того, тюменские люмпены периодически совершают преступления различной тяжести. Нередко посиделки бомжей заканчиваются убийством. А бродяги, решившие погреться в подъезде или на чердаке жилого дома, могут навредить спокойствию и безопасности мирных граждан.