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За быструю уплату штрафа могут ввести 50% скидку

26 ноября 2014, 11:22
Госдума будет готовить законопроект, согласно которому водителям установят скидку в 50% от суммы штрафа за быструю уплату неустойки, заявил на заседании рабочей группы проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков.

Госдума будет готовить законопроект, согласно которому водителям установят скидку в 50% от суммы штрафа за быструю уплату неустойки, заявил на заседании рабочей группы проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вячеслав Лысаков.

Он отметил, что законопроект будет содержать поправки, которые повысят срок давности привлечения к ответственности от трех месяцев до года. По словам Лысакова, много автомобилистов имеют по несколько штрафов, «но просто выкидывают их».

«Такая работа уже начата в нашем комитете. Мы будем готовить законопроект, который увеличит срок по делу административного производства до года, сейчас он равен трем месяцам, это с одной стороны. С другой — для тех, кто быстро уплачивает штраф, будет скидка в 50% от суммы штрафа. То есть если он в течение 20 дней заплатил штраф, то он может сэкономить бюджет. Но это не позволит ему все время нарушать, потому что за повторное нарушение у нас более жесткое наказание», — сказал Лысаков.

#Новости#Штрафы#Автомобили#Госдума РФ#Транспорт#Маша#Общество
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