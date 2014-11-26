За быструю уплату штрафа могут ввести 50% скидку

«Такая работа уже начата в нашем комитете. Мы будем готовить законопроект, который увеличит срок по делу административного производства до года, сейчас он равен трем месяцам, это с одной стороны. С другой — для тех, кто быстро уплачивает штраф, будет скидка в 50% от суммы штрафа. То есть если он в течение 20 дней заплатил штраф, то он может сэкономить бюджет. Но это не позволит ему все время нарушать, потому что за повторное нарушение у нас более жесткое наказание», — сказал Лысаков.