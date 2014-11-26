Владимир Якушев предложил меры для улучшения темпов экономического развития

Владимир Якушев отметил, что в стране идет переход на налогообложение имущества на основе кадастровой стоимости. При этом вся информационная база и регулирование в этой сфере находятся в ведении федеральных структур. Однако база данных налоговых органов, Кадастра и Росреестра существуют как взаимосвязанные, но самостоятельные базовые информационные ресурсы, в которых содержатся несоответствия, и они не охватывают все имущество. «Поэтому считаю необходимым принять на уровне федерации решение и провести за счет средств федерального бюджета в целом по России необходимый комплекс землеустроительных и кадастровых работ в отношении всех объектов недвижимости, чтобы полностью учитывать всё налогооблагаемое имущество населения», — заявил Владимир Якушев.