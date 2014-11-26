Владимир Якушев предложил меры для улучшения темпов экономического развития

«Прежде всего, это „налоговый маневр“, суть которого в повышении НДПИ для нефтедобытчиков и параллельном снижении таможенных пошлин и акцизов на нефть и нефтепродукты, — заявил Владимир Якушев. — Есть опасения, что нефтедобывающие предприятия лишатся прибыли, которая является источником инвестиций в отрасль. Это приведет и к сокращению налоговых платежей в бюджеты регионов, где добывается нефть».
Снижение таможенных пошлин ситуацию может не выправить, поскольку пошлину платит нефтетрейдер, а не нефтедобытчик. «В результате „маневра“ бюджеты регионов теряют акцизы на нефтепродукты (из-за снижения ставок). Передача субъектам федеральной доли от поступлений акцизов и компенсация, предусмотренная регионам в федеральном бюджете, не перекрывают выпадающих доходов», — отметил Владимир Якушев и привел конкретные цифры: в 2016 году Тюменская область теряет около 1 млрд рублей, в 2017 — порядка 1,5 млрд рублей доходов.
Поэтому губернатор предложил предусмотреть (по налогу на прибыль организаций и акцизам) механизм 100% компенсации выпадающих доходов региональных бюджетов на пятилетний срок. Также следует ввести временный мораторий на изменение федерального законодательства, которое влечет снижение доходов бюджетов субъектов.
Владимир Якушев отметил, что в стране идет переход на налогообложение имущества на основе кадастровой стоимости. При этом вся информационная база и регулирование в этой сфере находятся в ведении федеральных структур. Однако база данных налоговых органов, Кадастра и Росреестра существуют как взаимосвязанные, но самостоятельные базовые информационные ресурсы, в которых содержатся несоответствия, и они не охватывают все имущество. «Поэтому считаю необходимым принять на уровне федерации решение и провести за счет средств федерального бюджета в целом по России необходимый комплекс землеустроительных и кадастровых работ в отношении всех объектов недвижимости, чтобы полностью учитывать всё налогооблагаемое имущество населения», — заявил Владимир Якушев.
Тюменская область уделяет большое внимание ситуации на потребительском рынке, прежде всего продовольственном. Мониторинг показывает рост цен на продукты питания. При этом отсутствуют законодательно закрепленные полномочия субъекта РФ по регулированию и контролю за установлением цен на социально значимые продовольственные товары. «Поэтому сегодня важно внести изменения в статью соответствующего закона», — резюмировал губернатор.
Аграрии наиболее уязвимы с точки зрения роста цен на ГСМ и средства химизации. Стоимость дизтоплива увеличилась к уровню 2010 года в 2,5 раза, простых минеральных удобрений в 1,5 раза, электроэнергии в 2,4 раза. В структуре затрат расходы на приобретаемые материальные ресурсы занимают более 30%. На 1 ноября 2014 года закупочные цены остались практически на уровне 2010 года. Поэтому Владимир Якушев предложил Минсельхозу рассмотреть возможность увеличения на следующий год субсидий пропорционально росту тарифов.
АПК региона привлекателен для инвесторов, которые утверждают, что им гарантирована поддержка Россельхозбанка и проблем со средствами не возникнет. «Предложение: чтобы Министерство сельского хозяйства четко определило перечень тех инвестиционных проектов, которые они будут поддерживать», — подчеркнул глава Тюменской области.
Кроме того, необходимо создать спрос на отечественную высокотехнологичную и инновационную продукцию, прежде всего, со стороны государства и крупных компаний. Поэтому важно внести поправки в 44 и 223 федеральные законы о закупках в части установления исчерпывающего перечня высокотехнологичной и инновационной продукции производства Российской Федерации, сообщает пресс-служба главы региона.
Есть проблемы и с условиями предоставления господдержки промышленным предприятиям по линии Минпромторга РФ. Предприятия должны обращаться непосредственно в министерство, затем осуществляется их прямое финансирование из федерального бюджета. «Но, к примеру, Тюменский фанерный комбинат, который поставляет свою продукцию в 36 стран и, несмотря на все кризисы, наращивает объемы производства, сколько не стучался в Минпромторг, никакой поддержки не получил. Поэтому предлагаю Минпромторгу взять за основу систему поддержки Минэкономразвития и Минсельсхоза. Они выделяют деньги на уровень региона. И регион уже, софинансируя эту поддержку, оказывает помощь предприятиям» — резюмировал губернатор.
Владимир Якушев затронул тему финансовых институтов, созданных государством. «На сегодня все они были у нас на территории. Но ни одного проекта мы с ними не запустили. Деньги государственные, но процентные ставки для этих проектов — аналогичны ставкам в коммерческих банках. А условия, наоборот, жестче, — заявил глава Тюменской области. — Банки заявляют об отсутствии проектов, а мы наоборот, готовы к их реализации — в области сформирован портфель инвестпроектов на сумму 1 трлн 330 млрд руб».
Что касается вопросов предоставления льгот населению, то их финансовое обеспечение требует взвешенного подхода, отметил Владимир Якушев. Он обратил внимание на то, что в стране существует ряд льгот, по которым одинаковые преференции получают граждане, имеющие доход в несколько миллионов и те, которые не имеют дохода, а живут за счет субсидий. Я думаю, настало время, когда нужно расставить акценты», — подчеркнул Владимир Якушев.