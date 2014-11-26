В Тюменской области 11 многодетных матерей удостоились медалей

Заместитель главы региона Ольга Кузнечевских подчеркнула на церемонии награждения ежегодно на территории области рождается на 20 тысяч детей больше, чем в прошлом году. «Тюменская область стабильно находится в демографически благополучном состоянии. Сокращается количество сирот: более 90% детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются и проживают в семьях», — резюмировала заместитель губернатора. Медаль «Материнская слава» учреждена в Тюменской области в 2006 году в целях обеспечения признания и высокого уважения к женщине-матери, родившей и достойно воспитавшей 5 и более детей, поддержки лучших матерей, пропаганды семейного образа жизни, семейных ценностей.