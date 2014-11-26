В Тюменской области 11 многодетных матерей удостоились медалей

Как сообщает пресс-служба губернатора региона, в Тюменской области проживает более 400 тысяч семей, 17 тысяч из их считаются многодетными, при этом за последние пять лет количество таких семей удвоилось.
Заместитель главы региона Ольга Кузнечевских подчеркнула на церемонии награждения ежегодно на территории области рождается на 20 тысяч детей больше, чем в прошлом году. «Тюменская область стабильно находится в демографически благополучном состоянии. Сокращается количество сирот: более 90% детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются и проживают в семьях», — резюмировала заместитель губернатора. Медаль «Материнская слава» учреждена в Тюменской области в 2006 году в целях обеспечения признания и высокого уважения к женщине-матери, родившей и достойно воспитавшей 5 и более детей, поддержки лучших матерей, пропаганды семейного образа жизни, семейных ценностей.