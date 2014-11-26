В Тюмень прибыла «Посылка» из северного театра: выставка и спектакль

Посылка прибыла в Тюмень из Городского драматического театра Нижневартовска, где Вячеслав Зайчиков служит главным художником. Триста килограммов. Триста предметов. Тридцать коробок. Посылка с севера — внушительных размеров!
Это подарок тюменцам, чтобы перед новогодними праздниками у жителей «лучшего города земли» надолго возникло веселое рождественское настроение.
Автор «посылки» Вячеслав Зайчиков сам поистине волшебник. У него трагическое и смешное как-то по-особенному переплетены. Должен, вроде бы, зритель опешить: смеяться ли ему, грустить ли… Но этот живописец таков, что оторопи от его художественного трагифарса нет, и тоски нет. Напротив, после знакомства с его творчеством есть четкое понимание того, чем полна реальная жизнь, и что нужно делать теперь.
Вячеслав Зайчиков — художник солнечный… Сам он шутит, что его палитру определяет местонахождение мастерской. Она находится на солнечной стороне. Но у его друзей есть мнение, что все дело в его фамилии. Зайчиков — это когда много солнечных зайчиков. Которые никогда не линяют…
Вячеслав Зайчиков — заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, лауреат российской национальной театральной премии «Арлекин» — 2013 в номинации «Лучшее художественное оформление спектакля» (за сценографию). В этом году он номинирован на национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа художника».
Такой вот подарок ждет тюменцев. И это еще не все! В «Посылке с севера» есть еще один презент от нижневартовцев — моноспектакль «Хочу в Париж».
«Хочу в Париж» — маленькая история большой мечты, в которой представлены инсценировка и авторские тексты Маргариты Зайчиковой по мотивам одноименного рассказа Михаила Веллера. Зрителям предлагается вместе с главным героем, человеком самым обыкновенным из маленького провинциального городка, прожить весёлую и грустную историю от школьных лет и до пенсии, пронести мечту — побывать когда-нибудь в Париже…
В спектакле звучит много музыки 60-80-х годов в живом исполнении, а также голоса Шарля Азнавура, Ива Монтана, Джо Дассена. Действует около двух десятков самых разных персонажей: мужчин, женщин, детей и все это делает один-единственный актер — Евгений Наумов.
Всем зрителям представится уникальная возможность побывать (хотя бы 15–20 минут) в настоящем Париже! Для этого у авторов спектакля помимо «машины времени» есть и иные надежные средства и способы.
Итак, Тюмень открывает «Посылку» и новый театр — северный, сообщают организаторы. 27 ноября в 17 часов в холле 4 этажа Тюменского драматического театра будет открыта выставка «Посылка с севера», а в 19 часов на Сцене на 5-ом состоится показ спектакля «Хочу в Париж».
Вход на открытие выставки «Посылка с севера» — свободный. Билеты на спектакль продаются в кассе театра.