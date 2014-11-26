В Тюмень прибыла «Посылка» из северного театра: выставка и спектакль

Автор «посылки» Вячеслав Зайчиков сам поистине волшебник. У него трагическое и смешное как-то по-особенному переплетены. Должен, вроде бы, зритель опешить: смеяться ли ему, грустить ли… Но этот живописец таков, что оторопи от его художественного трагифарса нет, и тоски нет. Напротив, после знакомства с его творчеством есть четкое понимание того, чем полна реальная жизнь, и что нужно делать теперь.