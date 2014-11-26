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Россия заняла пятое место в мире по количеству автомобилей

26 ноября 2014, 12:43
Аналитическое агентство «Автостат» составило ТОП-20 стран мира по количеству машин в автопарке. Россия в этом списке заняла лишь пятую строчку.

Лидирует в списке США с результатом почти 252 млн легковых и легких коммерческих машин. На втором месте Китай, где автопарк составляет 109 млн машин. Третье место занимает Япония с показателем в 76 млн автомашин. На четвертом месте Германия, которая является крупнейшим авторынком Европы, — здесь зарегистрировано 46 млн машин. Россия занимает пятую строчку. В нашей стране численность автопарка не сильно отличается от Германии — 45 млн автомобилей.

Как отмечает агентство, достаточно большие ежегодные объемы продаж новых автомобилей в течение последних лет и при этом низкий уровень утилизации позволили России обойти такие страны, как Италия (42 млн, 6 место), Франция (38 млн, 7 место) и Великобритания (35 млн, 9 место).

Стоит также отметить, что автомобильный парк в России — один из самых старых среди ведущих стран. Доля автомобилей старше десяти лет в РФ составляет 56,8%, сообщает «Автостат».

На восьмом месте, после Франции, расположилась Бразилия. Замыкает десятку Мексика с показателем в 33 млн авто. Во второй десятке расположились Испания, Индия, Польша, Канада, Южная Корея, Индонезия, Австралия, Турция и Таиланд. Замыкает список Иран, где показатели составляют порядка 12 млн машин.

#Новости#Рейтинги#Автомобили#Транспорт#Маша#Общество
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