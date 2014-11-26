Россия заняла пятое место в мире по количеству автомобилей

Лидирует в списке США с результатом почти 252 млн легковых и легких коммерческих машин. На втором месте Китай, где автопарк составляет 109 млн машин. Третье место занимает Япония с показателем в 76 млн автомашин. На четвертом месте Германия, которая является крупнейшим авторынком Европы, — здесь зарегистрировано 46 млн машин. Россия занимает пятую строчку. В нашей стране численность автопарка не сильно отличается от Германии — 45 млн автомобилей.