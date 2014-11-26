Попади на выступление Александра Незлобина бесплатно

Резидент Comedy club, юморист Александр Незлобин 30 ноября выйдет на сцену баварского клубного ресторана «Максимилианс». У посетителей нашего сайта есть возможность стать обладателем бесплатных билетов на его выступление.
Александр Незлобин в представлении не нуждается. В известной всем российским зрителям передаче Comedy Club он выступает в жанре stand-up comedy как один, так и с Элвисом (Игорем Меерсоном) — их дуэт называется «Бабочки».
На сцене Незлобин говорит о том, о чем думает — о еде и о женщинах. За высмеивание в своих юмористических монологах поведения слабого пола Александра часто называют женоненавистником. Однако юмор Незлобина, в отличие от юмора других резидентов Comedy Club, добрый и удивительно искренний. Все его выступления — это поток живых мыслей с импровизацией и невероятной энергетикой.
В 2013 году на телеканале ТНТ состоялась премьера сериала «Неzлоб» — ситкома Александра Незлобина о своей жизни.
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Определите, в каких миниатюрах и выступлениях Александра Незлобина прозвучали эти шутки — нужны названия или ссылки на видео.
1. «Мужики, не бывает же такого, что ты плаваешь, понимаешь, что жена на тебя смотрит — и ты круче поплыл»
2. «Вы хоть раз видели мужской журнал с советами вроде: если тебя обидел кабардинец на дискотеке, не показывай виду. Танцуя, сделай вид, что между тобой и кабардинцем есть невидимая стена»
3. «Напомни, как ты мне отказала». «Я отношусь к тебе как к другу». «Как к другу? Это, слушай, есть такая тема, братан. Братишка, братуха, слушай, тут нам гопники стрелу забили. Ты же мой братан — ты с травматикой сидишь в „шохе“…»
Ответы принимаются на почту [email protected] с заголовком «Незлобин». В письме укажите свое имя, ник на нашем сайте, номер телефона. Дедлайн приема ответов — 9 утра 27 ноября.
Сбор гостей в 20:00. Билеты: 500, 700, 800 и 900 рублей. VIP — 1000 рублей. Внимание! В день концерта цена билета может измениться.