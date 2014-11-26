Попади на выступление Александра Незлобина бесплатно

На сцене Незлобин говорит о том, о чем думает — о еде и о женщинах. За высмеивание в своих юмористических монологах поведения слабого пола Александра часто называют женоненавистником. Однако юмор Незлобина, в отличие от юмора других резидентов Comedy Club, добрый и удивительно искренний. Все его выступления — это поток живых мыслей с импровизацией и невероятной энергетикой.