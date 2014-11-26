«Почта России» запускает онлайн-сервис денежных переводов

Перевести средства можно на карты Visa и MasterCard любых банков, а также на American Express и Diners Club International «Русского стандарта». Комиссия будет в среднем на 30% ниже, чем при стандартных почтовых переводах, заверяют во ФГУПе. Так, за безналичный перевод с карты на карту потребитель заплатит 1,8%, а за перевод с получением наличных в почтовом отделении — 2,45%, которые будут делить между собой участники процесса, включая «Почту России», эмитента карты, банк-эквайер и платежную систему.