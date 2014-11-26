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«Почта России» запускает онлайн-сервис денежных переводов

26 ноября 2014, 08:41
«Почта России» выходит на новый для себя рынок, запустив сервис денежных переводов онлайн: переслать деньги можно будет в почтовое отделение и с карты на карту.
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Тюмень

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Коммерсантъ», партнерами «Почты» стали банк «Русский стандарт» и международная платежная система MasterCard, представители которых подтвердили эту информацию.

Благодаря сети из 42 тыс. пунктов, сервис пригодится «непродвинутым» получателям, а вот в сегменте card2card «Почте» придется конкурировать с более опытными игроками, предупреждают участники рынка.

Услуга card2cash позволит отправлять до 15 тыс. руб. с карт MasterCard и Maestro российских банков в любое из почтовых отделений по всей стране, перевод будет доступен на следующий рабочий день.

Максимальная сумма перевода на карту по России составит 50 тыс. руб., за границу — $2,5 тыс. (около 112 тыс. руб. по курсу ЦБ).

Перевести средства можно на карты Visa и MasterCard любых банков, а также на American Express и Diners Club International «Русского стандарта». Комиссия будет в среднем на 30% ниже, чем при стандартных почтовых переводах, заверяют во ФГУПе. Так, за безналичный перевод с карты на карту потребитель заплатит 1,8%, а за перевод с получением наличных в почтовом отделении — 2,45%, которые будут делить между собой участники процесса, включая «Почту России», эмитента карты, банк-эквайер и платежную систему.

Это позволит снизить нагрузку на розничную сеть, а также привлечь новые категории клиентов, рассчитывают в «Почте России». Ее представители говорят о колоссальном спросе на услугу, но не берутся прогнозировать, сколько человек ею воспользуются.

Отметим, через почтовые отделения ежегодно проходит около 3,5 трлн руб. (переводы, пенсии, платежи), что сопоставимо с операционным объемом MasterCard в России, заявлял в сентябре гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов.

Фото: tvoiexamen.ru

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