По Тюмени «ходят» фальшивые банкноты в 1000 и 5000 рублей

«Также обращайте внимание на магнитную ленту, которая часто, но не всегда, в отличие от подлинной, не впаянная и может деформироваться, иногда в месте расположения ленты заметно склеивание двух листов бумаги. Сотрудники полиции призывают граждан быть более внимательными с денежными купюрами номиналом 5000 рублей следующих серий: ВМ, АВ, ВА, АБ, БА, МВ, ЕК, а также номиналом в 1000 рублей серий: оП, ьН, Ом, аМ, тП, тЛ. Просьба обо всех фактах обнаружения поддельных купюр незамедлительно сообщать в органы внутренних дел», — добавили в полиции.