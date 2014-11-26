По Тюмени «ходят» фальшивые банкноты в 1000 и 5000 рублей

«Несмотря на существующие высокие меры безопасности, фальшивомонетчики научились подделывать данные купюры в хорошем качестве и довольно быстро изобретают новые способы совершения преступления», — отметили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
В первую очередь специалисты Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тюменской области рекомендуют гражданам быть внимательными при совершении сделок в непроверенных торговых точках, с малознакомыми людьми, на рынке и в других подобных ситуациях. При этом, отмечают в полиции, фальшивки могут попасть и в оборот любого уважаемого предприятия или заведения.
Причина в довольно высоком качестве подделок — иногда фальшивки не отличить от оригинала даже при проверке в инфракрасном свете на специальном приборе, и большинство фальшивых купюр выявляется только в банке при пересчете денег.
Чтобы отличить фальшивку от настоящей купюры, тюменские полицейские советуют обратить внимание на микроперфорацию. При рассматривании подлинной банкноты против источника света вы увидите число «5000» или «1000» соответственно. Надпись должна быть выполнена абсолютно ровными едва заметными параллельными рядами микроотверстий, неосязаемых на ощупь. Если бумага в месте расположения отверстий кажется шероховатой, и они отчетливо прощупываются — перед вами подделка.
«Также обращайте внимание на магнитную ленту, которая часто, но не всегда, в отличие от подлинной, не впаянная и может деформироваться, иногда в месте расположения ленты заметно склеивание двух листов бумаги. Сотрудники полиции призывают граждан быть более внимательными с денежными купюрами номиналом 5000 рублей следующих серий: ВМ, АВ, ВА, АБ, БА, МВ, ЕК, а также номиналом в 1000 рублей серий: оП, ьН, Ом, аМ, тП, тЛ. Просьба обо всех фактах обнаружения поддельных купюр незамедлительно сообщать в органы внутренних дел», — добавили в полиции.
Если вы заподозрили, что купюра, предлагаемая вам, может оказаться фальшивой и вы не можете это проверить на месте, в первую очередь запомните приметы того человека, который расплачивается с вами этой купюрой, его транспортного средства, а также номер автомобиля. Незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы. Помните: попытка сбыть фальшивую купюру, попавшую к вам случайно, тоже является преступлением.