Выиграй билеты на «Пингвинов Мадагаскара»

Кто сказал, что место настоящего пингвина в Антарктике или зоопарке? Чушь! Настоящий пингвин выживет даже в пустыне, если у него будут причины слоняться по барханам. У наших знакомых, покоривших экраны в серии фильмов «Мадагаскар», причины всегда веские, где бы они ни были и чем бы ни занимались. К примеру, в данный момент они должны спасти весь мир от планов коварного доктора Октавиуса Брайна, который задумал его уничтожить.