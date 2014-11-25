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Выиграй билеты на «Пингвинов Мадагаскара»

25 ноября 2014, 18:15
Полнометражный мультфильм «Пингвины Мадагаскара» представят 26 ноября в кинотеатре «Синема Парк DeLUXE» за день до официальной премьеры. У пользователей NashGorod.ru есть шанс выиграть билеты на этот веселый и оптимистичный мультфильм.
Сюжет
Тюмень

Кто сказал, что место настоящего пингвина в Антарктике или зоопарке? Чушь! Настоящий пингвин выживет даже в пустыне, если у него будут причины слоняться по барханам. У наших знакомых, покоривших экраны в серии фильмов «Мадагаскар», причины всегда веские, где бы они ни были и чем бы ни занимались. К примеру, в данный момент они должны спасти весь мир от планов коварного доктора Октавиуса Брайна, который задумал его уничтожить.

Конкурс

Задание будет простым для тех, кто много путешествует по Европе и бывает в зоопарках. Вам нужно определить или угадать, в каких европейских зоопарках были сделаны фотографии пингвинов.

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Ответы принимаются на e-mail [email protected] с пометкой «Мадагаскар» до 12 утра 26 ноября. Укажите свои имя и фамилию, ник на сайте, номер телефона. Если правильных ответов не будет, то билеты будут разыграны среди тех, кто просто попытался угадать.

Также билеты можно приобрести в кассах кинотеатра и на сайте: www.cinemapark.ru. А самые азартные могут выиграть билет в официальной группе «Синема Парк De LUXE» ВКонтакте https://vk.com/tmn_cinemapark.

Синема Парк DeLUXE

8-800-7-000-111

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