В Тюмени создадут транспортную модель города

В Тюмени разрабатывается интеллектуальная система транспортной модели города. С помощью нее специалисты смогут оптимизировать городские автобусные маршруты и планировать новые, а также управлять транспортными потоками в режиме реального времени на основе данных со всех частей областной столицы.
На прошедшем во вторник брифинге планами по созданию единой транспортной модели города с журналистами поделился директор МКУ «Тюменьгортранс» Алексей Санник. По его словам, система даст наглядное представление о транспортной сети города. Она будет учитывать многие факторы, включая транспортные районы, количество и расписание движения общественного транспорта, создавая на основе этих данных матрицу корреспонденции по всему городу.
«Мы разбили город на 350 районов и теперь по каждому из них добавляем информацию — это сложная и объемная работа, сообщил Санник, — в которой нам предстоит сосчитать, сколько жителей проживают во всех этих районах, сколько они имеют автомобилей, количество работающих граждан и социальных групп — школьников, студентов, пенсионеров, а также количество мест сферы услуг».
Работа над созданием компьютерной модели уже ведется, ее запуск планируется на конец следующего года. «С помощью такой модели города мы сможем понять, откуда, в какие районы и зачем двигаются тюменцы. Это поможет нам в дальнейшем правильно ориентироваться на спрос и давать предложения по перемещению пассажиров» — подытожил Санник.