В Тюмени создадут транспортную модель города

«Мы разбили город на 350 районов и теперь по каждому из них добавляем информацию — это сложная и объемная работа, сообщил Санник, — в которой нам предстоит сосчитать, сколько жителей проживают во всех этих районах, сколько они имеют автомобилей, количество работающих граждан и социальных групп — школьников, студентов, пенсионеров, а также количество мест сферы услуг».