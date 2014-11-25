В Тюмень прилетели лабораторные крысы

Вместе с домашними животными ветеринарный контроль специалистов Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО прошли 25 крыс. Прибыли они в адрес Тюменского государственного университета, отправитель — питомник лабораторных животных «Раппалово» в Ленинградской области.
Осмотр показал, что все животные здоровы, ветеринарные сопроводительные документы, гарантирующие их безопасность для эпизоотического благополучия региона, в порядке, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области.
Фото: http://umnik18.ru