nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмень прилетели лабораторные крысы

25 ноября 2014, 11:00
В Тюменскую область и Ханты-Мансийский автономный округ из Москвы и Санкт-Петербурга прибыли 2490 аквариумных рыбок, 334 декоративные птицы и 14 беспозвоночных, чтобы порадовать любителей домашней живности.
Сюжет
Тюмень

Вместе с домашними животными ветеринарный контроль специалистов Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО прошли 25 крыс. Прибыли они в адрес Тюменского государственного университета, отправитель — питомник лабораторных животных «Раппалово» в Ленинградской области.

Осмотр показал, что все животные здоровы, ветеринарные сопроводительные документы, гарантирующие их безопасность для эпизоотического благополучия региона, в порядке, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Тюменской области.

Фото: http://umnik18.ru

#Новости#Россельхознадзор#Животные#Тюмень#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25