В Госдуме предложили обязывать вступающих в брак указывать свой пол

По мнению Журавлева, расширение перечня сведений позволит сотрудникам органов ЗАГС однозначно определять и фиксировать факт, когда действия или поведение лиц, вступающих в брак, не соответствует обстановке и оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность.
«Известны случаи, когда оба лица, вступающих в брак, были одеты в свадебные платья, а их вид недвусмысленно намекал на заключение брака между лицами одного пола, что коренным образом противоречит Семейному кодексу Российской Федерации. Так, например, подобные случаи имели место 18 августа 2014 года в Москве и 7 ноября 2014 года в Санкт-Петербурге», — напоминает парламентарий в пояснительной записке.
Кроме того, Журавлев ссылается на сообщения ряда СМИ, когда «молодые люди приходят на торжественную процедуру государственной регистрации заключения брака в состоянии сильного алкогольного опьянения, в одежде не соответствующей обстановке (маскарадные костюмы, купальники и т.д.), а иногда и вовсе без нее».
В проекте закона также предусматривается наделение руководителя органа ЗАГС правом принять решение о переносе государственной регистрации заключения брака на срок до одного месяца. Согласно документу, такую меру необходимо принять в случае, если поведение хотя бы одного лица, вступающего в брак, выражает явное неуважение к обществу или оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность.
Первый ЛГБТ-брак был заключен в Петербурге обычной женщиной и трансгендером — мужчиной, который находится в процессе изменения своего биологического пола и смены документов. На церемонию, которая состоялась во дворце бракосочетания № 4, оба молодожена пришли в белых платьях. Это событие вызвало общественный резонанс и выражение осуждения со стороны защитников традиционных семейных ценностей.
Так, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов, член фракции «Единая Россия», предложил ввести в ЗАГСах своего рода «дресс-код», то есть разрешить регистрировать браки только в традиционных нарядах, подобающих жениху и невесте.
Фото: http://diamondrp.ru