В Госдуме предложили обязывать вступающих в брак указывать свой пол

«Известны случаи, когда оба лица, вступающих в брак, были одеты в свадебные платья, а их вид недвусмысленно намекал на заключение брака между лицами одного пола, что коренным образом противоречит Семейному кодексу Российской Федерации. Так, например, подобные случаи имели место 18 августа 2014 года в Москве и 7 ноября 2014 года в Санкт-Петербурге», — напоминает парламентарий в пояснительной записке.