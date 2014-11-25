Тюменская прокуратура закрыла бетонный завод

Установка по производству бетона относится к IV классу опасности объектов, санитарно-защитная зона которых ориентировочно должна составлять 100 м. Установлено, что у бетонного завода ООО «Компания «Цементстрой» в Тюмени не было проекта санитарно-защитной зоны и санитарно-эпидемиологического заключения о его соответствии санитарным правилам.