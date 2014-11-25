nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменская прокуратура закрыла бетонный завод

25 ноября 2014, 17:11
По требованию прокурора Ленинского округа г. Тюмени суд вынес решение о приостановлении работы бетонного завода на 30 суток за нарушения закона.
Сюжет
Тюмень

Прокуратура Ленинского округа г. Тюмени совместно с департаментом недропользования и экологии Тюменской области провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды.

Согласно Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» размещение объектов гражданского, промышленного назначения допускается после утверждения проектов санитарно-защитных зон и при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии указанных проектов санитарным правилам.

Установка по производству бетона относится к IV классу опасности объектов, санитарно-защитная зона которых ориентировочно должна составлять 100 м. Установлено, что у бетонного завода ООО «Компания «Цементстрой» в Тюмени не было проекта санитарно-защитной зоны и санитарно-эпидемиологического заключения о его соответствии санитарным правилам.

Прокуратура округа возбудила в отношении организации административное дело по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Сегодня, 25 ноября 2014 г. Ленинский районный суд г. Тюмени, рассмотрев дело, вынес постановление о приостановлении деятельности завода на 30 суток, сообщают в прокуратуре Ленинского округа г. Тюмени.

Фото: http://www.proctmo.ru

#Новости#Санитарные нормы#Прокуратура#Завод#Тюмень#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25