Тюменская прокуратура закрыла бетонный завод

Прокуратура Ленинского округа г. Тюмени совместно с департаментом недропользования и экологии Тюменской области провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды.
Согласно Федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» размещение объектов гражданского, промышленного назначения допускается после утверждения проектов санитарно-защитных зон и при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии указанных проектов санитарным правилам.
Установка по производству бетона относится к IV классу опасности объектов, санитарно-защитная зона которых ориентировочно должна составлять 100 м. Установлено, что у бетонного завода ООО «Компания «Цементстрой» в Тюмени не было проекта санитарно-защитной зоны и санитарно-эпидемиологического заключения о его соответствии санитарным правилам.
Прокуратура округа возбудила в отношении организации административное дело по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
Сегодня, 25 ноября 2014 г. Ленинский районный суд г. Тюмени, рассмотрев дело, вынес постановление о приостановлении деятельности завода на 30 суток, сообщают в прокуратуре Ленинского округа г. Тюмени.
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