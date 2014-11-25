Старшеклассники уверены — без высшего образования не выжить в Тюмени

Уже сейчас многие из ребят ищут подходящий вуз. Для этого посещают дни открытых дверей, изучают сообщества учебных заведений в социальных сетях и их сайты. «По сравнению с тем, что было пять-семь лет тому назад, сейчас можно с уверенностью сказать: в вузы поступают уже другие дети. Те, которые, в первую очередь, изучают будущее учебное заведение через Интернет, просматривая фотографии и новости о вузе в социальных сетях. Поэтому многим университетам пришлось частично изменить работу с потенциальными абитуриентами, делая информацию для них доступной в социальных сетях»,- отмечают в Уральском федеральном университете.