Старшеклассники уверены — без высшего образования не выжить в Тюмени

«В Тюменской области 92 % старшеклассников планируют получить диплом о высшем образовании. 5 % не хотят учиться в вузе, и еще 3 % пока не определились. Опросы проводятся уже три года подряд. Статистика практически не меняется»,- рассказывают авторы экспресс-исследования, в котором приняли участие более 1000 учащихся.
Уже сейчас многие из ребят ищут подходящий вуз. Для этого посещают дни открытых дверей, изучают сообщества учебных заведений в социальных сетях и их сайты. «По сравнению с тем, что было пять-семь лет тому назад, сейчас можно с уверенностью сказать: в вузы поступают уже другие дети. Те, которые, в первую очередь, изучают будущее учебное заведение через Интернет, просматривая фотографии и новости о вузе в социальных сетях. Поэтому многим университетам пришлось частично изменить работу с потенциальными абитуриентами, делая информацию для них доступной в социальных сетях»,- отмечают в Уральском федеральном университете.
Стоит отметить, что в России ежегодно изучают взгляд школьников на высшее образование. Делается это с помощью международного проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном». В рамках него дети приезжают в Екатеринбург на каникулы и на несколько дней становятся студентами. Они посещают лекции известных профессоров, пользуются аудиториями и лабораториями вуза, живут в общежитии, питаются в студенческой столовой. А после этого делятся своими впечатлениями и идеями о том, что нужно изменить в системе высшего образования. В этом году тюменские школьники вновь примут участие в эксперименте.
Фото: http://ru.golos.ua