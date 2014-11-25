Прибыль банков РФ по итогам года упадет на 10%

Прибыль банков за январь—октябрь этого года составила 732 млрд рублей, что на 10,7% меньше показателя за 10 месяцев 2013 года. Основной фактор снижения — созданные резервы на возможные потери, которые увеличились с начала года на 28,2%, или на 804 млрд рублей (за аналогичный период 2013 года — на 18,2%, или на 444 млрд рублей).