Прибыль банков РФ по итогам года упадет на 10%

«Финансовый результат банковского сектора неплох, хотя он ниже на 10%, видимо, будет по итогам года, нежели по результатам 2013 года», — сказал он.
За 2013 год банки России заработали прибыль в размере 993,6 млрд рублей, что на 1,8% меньше рекордного результата за 2012 год.
Симановский отметил, что доходы банков в 2014 году растут более быстрыми темпами, чем в прошлом году. «Другой вопрос, что резервы на возможные потери по ссудам тоже значительно выше», — заявил он, добавив, что считает такую подстраховку нормальной в нынешней ситуации.
Прибыль банков за январь—октябрь этого года составила 732 млрд рублей, что на 10,7% меньше показателя за 10 месяцев 2013 года. Основной фактор снижения — созданные резервы на возможные потери, которые увеличились с начала года на 28,2%, или на 804 млрд рублей (за аналогичный период 2013 года — на 18,2%, или на 444 млрд рублей).
Фото: klerk.ru