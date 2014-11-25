Президент РФ подписал антиофшорный закон

«Первые налоговые декларации по этому закону у нас пойдут только в конце 2016 — начале 2017 года. Именно тогда будут первые налоговые поступления. По нашим оценкам, это около 20 млрд руб. в год», — сказал он и подчеркнул, что во избежание случаев двойного налогообложения уплаченные в другом государстве налоги будут учитываться при определении обязательств перед Россией.