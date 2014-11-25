Президент РФ подписал антиофшорный закон

Документ, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ в части налогообложения прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов иностранных организаций, опубликован на официальном портале правовой информации. Он был принят Госдумой 18 ноября и одобрен Советом федерации 19 ноября.
Согласно закону, российские налоговые резиденты обязаны декларировать и подтверждать нераспределенную прибыль контролируемой иностранной компании. Минимальный размер прибыли, подлежащей декларации, составит в 2015 году 50 млн руб., в 2016 году — 30 млн руб., после 2017 года — 10 млн руб.
Контролирующим признается физическое или юридическое лицо, доля участия которого в иностранной организации составит в 2015 году более 50%, с 2016 года — 25% Для российских резидентов, в совместном владении которых находится более 50% контролируемой иностранной организации, индивидуальный порог составит 10%.
Закон определяет условия, при выполнении которых иностранная организация не признается контролируемой. Например, если эффективная ставка налогообложения ее доходов, определяемая по итогам периода, за который в соответствии с личным законом такой организации составляется финансовая отчетность за финансовый год, составляет не менее 75% средневзвешенной налоговой ставки по налогу на прибыль.
Документом также устанавливается налоговая ответственность за неуплату или неполную уплату контролирующим лицом сумм налога в результате невключения в налоговую базу доли прибыли контролируемой иностранной компании. Штраф за такое нарушение составит 20% суммы неуплаченного налога, но не менее 100 тыс. руб.
За непредставление или представление недостоверных сведений о контролируемой иностранной компании предусмотрен штраф в размере 100 тыс. руб. по каждой компании, сведения о которой не представлены. А в случае непредставления сведений о себе как контролирующем лице либо представлении недостоверных сведений штраф составит 50 тыс. руб. по каждой компании. При этом сохраняется существующая уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов.
Как заявил ранее заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Шатиров, «из развитых государств Россия по масштабам использования офшоров занимает одно из лидирующих мест в мире»
«Большая часть экономики России в той или иной степени завязана на офшоры. Использование офшоров российским бизнесом причиняет огромный вред интересам страны», — констатировал сенатор, отметив, что анонимность владения и управления офшором используется для криминальной деятельности, в том числе для уклонения от уплаты налогов и коррупции.
По оценке парламентария, реализация этого закона может принести в бюджет РФ дополнительные 150–200 млрд руб. налоговых поступлений в год. При этом, по его словам, отток капитала путем применения офшорных схем оценивается только в этом году в $200 млрд.
Всего же, по экспертным оценкам, из РФ таким образом за последние годы утекло порядка $2 трлн. «Деофшоризация — важный вопрос в обеспечении национальной безопасности», — подчеркнул Шатиров.
Как отметил замминистра финансов РФ Сергей Шаталов, введение налогообложения контролируемых иностранных компаний принесет до 20 млрд руб. в год.
«Первые налоговые декларации по этому закону у нас пойдут только в конце 2016 — начале 2017 года. Именно тогда будут первые налоговые поступления. По нашим оценкам, это около 20 млрд руб. в год», — сказал он и подчеркнул, что во избежание случаев двойного налогообложения уплаченные в другом государстве налоги будут учитываться при определении обязательств перед Россией.