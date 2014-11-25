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По сцене филармонии застучат каблуки — почувствуй дух Ирландии

25 ноября 2014, 10:05
Ирландское шоу «Rhythm of the Dance» покажут на сцене Тюменской филармонии 25 ноября.
Сюжет
Тюмень

Шоу Rhythm оf the Dance — лидер в мире ирландского танца, стремящийся сохранить чистоту его традиций, и в то же время представить танец в самом современном виде. В шоу заняты артисты высокого класса — лучшие в Ирландии, начинавшие изучать искусство ирландского танца с детства.

Красочное костюмированное шоу будет сопровождаться живой музыкой и пением. «Живое» исполнение на скрипках, флейтах, аккордеоне, свирели в сочетании с искусно подобранной перкуссией и сильными «ирландскими» голосами дает возможность почувствовать дух современной молодой Ирландии, так как все участники шоу не только талантливы, но и молоды.

Хореографом и ведущей танцовщицей Rhythm of The Dance стала молодая, но уже входящая в десятку лучших танцовщиц мира Эйслин Холли, обладающая невероятной техникой танца — ее ногам под силу сделать в танце 30 движений в секунду, сообщает пресс-служба Тюменской филармонии.

Rhythm Of The Dance было признано одним из лучших танцевальных шоу благодаря фантастическому таланту артистов, фееричной атмосфере концерта и удивительным визуальным эффектам.

Стоимость билетов: 1 000 — 3 000 руб.

Служба информации и бронирования: 68-77-77

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