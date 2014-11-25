По сцене филармонии застучат каблуки — почувствуй дух Ирландии

Шоу Rhythm оf the Dance — лидер в мире ирландского танца, стремящийся сохранить чистоту его традиций, и в то же время представить танец в самом современном виде. В шоу заняты артисты высокого класса — лучшие в Ирландии, начинавшие изучать искусство ирландского танца с детства.