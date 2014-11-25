Неплательщиков алиментов могут лишить поддержки детей

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина предложила расширить перечень случаев, при которых родители не будут иметь права на алименты от своих детей.
Как она сказала, в первую очередь это коснется родителей, которые сами были неплательщиками алиментов. «Сейчас Семейный кодекс позволяет родителям взыскивать алименты со своих совершеннолетних детей. Но они не вправе это сделать, если были лишены родительских прав», — напомнила Мизулина.
Согласно ее инициативе, родитель не сможет взыскать алименты со своего совершеннолетнего ребенка, если он сам когда-либо являлся должником по алиментам либо привлекался к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Соответствующая поправка в ближайшее время будет внесена на рассмотрение Госдумы.
Подобные меры, как надеется депутат, заставят «нерадивых должников по алиментам задуматься о своем будущем». При этом она признала, что «ситуации могут быть не столь однозначными», и необходимо исключить возможность злоупотребления этой нормой со стороны одного из родителей.
«Поэтому я предложила внести в законопроект пункт, касающийся возможности доказать, что алименты не платились по уважительной причине, не по вине второго родителя. Правда, в таком случае все доказательное бремя будет лежать на его плечах: человеку придется доказать, что для неуплаты алиментов у него были веские причины», — добавила Мизулина.
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