Неплательщиков алиментов могут лишить поддержки детей

«Поэтому я предложила внести в законопроект пункт, касающийся возможности доказать, что алименты не платились по уважительной причине, не по вине второго родителя. Правда, в таком случае все доказательное бремя будет лежать на его плечах: человеку придется доказать, что для неуплаты алиментов у него были веские причины», — добавила Мизулина.