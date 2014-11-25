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Депутаты предложили сократить расходы на городскую Думу

25 ноября 2014, 11:55
Постоянная комиссия по бюджету, налогам и финансам предложила сократить расходы на содержание Тюменской городской Думы в ходе вчерашнего заседания. Об этом сообщается на официальном сайте городского законодательного органа.
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Бюджет

Предложение касательно сокращения расходов непосредственно председателю Думы Дмитрию Еремееву адресовала депутат Виктория Безкровная. «В условиях кризиса, — подчеркнула Безкровная, — начинать экономию бюджетных средств необходимо с самих себя, сократив расходы Тюменской городской Думы».

Еремеев в ответ сообщил, что расходы на деятельность депутатов сформированы в строгом соответствии с законодательством. По его словам, только на текущем содержании было сэкономлено 3 млн. рублей. Эти деньги, в соответствии с бюджетным законодательством были распределены на социальные нужды населения.

В итоге комиссия одобрила городской бюджет во втором окончательном чтении. Напомним, 27 ноября состоятся окончательные слушания по этому проекту.

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