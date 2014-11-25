Депутаты предложили сократить расходы на городскую Думу

Еремеев в ответ сообщил, что расходы на деятельность депутатов сформированы в строгом соответствии с законодательством. По его словам, только на текущем содержании было сэкономлено 3 млн. рублей. Эти деньги, в соответствии с бюджетным законодательством были распределены на социальные нужды населения.