Депутаты предложили сократить расходы на городскую Думу

Предложение касательно сокращения расходов непосредственно председателю Думы Дмитрию Еремееву адресовала депутат Виктория Безкровная. «В условиях кризиса, — подчеркнула Безкровная, — начинать экономию бюджетных средств необходимо с самих себя, сократив расходы Тюменской городской Думы».
Еремеев в ответ сообщил, что расходы на деятельность депутатов сформированы в строгом соответствии с законодательством. По его словам, только на текущем содержании было сэкономлено 3 млн. рублей. Эти деньги, в соответствии с бюджетным законодательством были распределены на социальные нужды населения.
В итоге комиссия одобрила городской бюджет во втором окончательном чтении. Напомним, 27 ноября состоятся окончательные слушания по этому проекту.