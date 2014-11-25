«Антипиратский» закон распространит свое действие на музыку

Напомним, в августе 2013 года вступил в силу «антипиратский» закон о возможности блокировать доступ к сайтам, распространяющим кино- и телефильмы с нарушением авторских прав. В законе устанавливается возможность внесудебного решения споров между добросовестными интернет-площадками и правообладателями. Если же в суде один и тот же правообладатель выиграет у одной и той же интернет-площадки судебный процесс два раза, суд может совсем заблокировать такой ресурс.