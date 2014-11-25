«Антипиратский» закон распространит свое действие на музыку

Напомним, в августе 2013 года вступил в силу «антипиратский» закон о возможности блокировать доступ к сайтам, распространяющим кино- и телефильмы с нарушением авторских прав. В законе устанавливается возможность внесудебного решения споров между добросовестными интернет-площадками и правообладателями. Если же в суде один и тот же правообладатель выиграет у одной и той же интернет-площадки судебный процесс два раза, суд может совсем заблокировать такой ресурс.
Как ранее сообщал вице-спикер Госдумы, один из разработчиков документа Сергей Железняк, новый закон расширяет действия по охране интеллектуальных авторских прав не только на теле- и видеофильмы, но и на все виды авторских прав, кроме фотографии. У правообладателя появляется возможность обратиться в суд в том случае, если тот или иной интернет-ресурс выкладывает в сеть их произведения, не имея на то права.
Железняк особо подчеркивал, что закон решает проблему борьбы с незаконным размещением контента в сети без создания «дополнительных обременений или препятствий» для пользователей. По его словам, если в сети появляется авторский контент, то им можно беспрепятственно пользоваться. Вопрос авторских прав будут решать совместно интернет-ресурс и правообладатель.
Депутат отметил, что законопроект поддержан всеми ассоциациями правообладателей и «цивилизованной частью» интернет-индустрии. Подписанный Путиным закон вступит в силу с 1 мая 2015 года. По словам Железняка, полугодовой переходный период позволит участникам обеих отраслей системно и «нетравматично» для пользователей перейти на новые условия взаимоотношений. Об этом пишет РИА Новости.
Фото: pronedra.ru