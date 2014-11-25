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74% потребителей платного рунета покупают фильмы

25 ноября 2014, 12:53
Российские интернет-пользователи (62 процента) больше всего смотрят в сети сериалы, но в плане платного контента чаще выбирают фильмы (74 процента от всех плативших за видеоконтент). Об этом говорится в совместном исследовании онлайн-кинотеатра tvzavr.ru и аналитической компании Synovate Comcon.
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Тюмень

Как сообщает «Лента. Ру», около 20 процентов плативших за видеоконтент покупают для просмотра сериалы, а 18 процентов — мультфильмы. При этом в целом только 9 процентов пользователей сети когда-либо платили за контент.

Сериалы лидируют также среди жанров, которые люди собираются смотреть в ближайшее время. Причем 59 процентов планируют смотреть онлайн российские сериалы, 77 процентов — зарубежные. Гораздо меньшей популярностью пользуются обучающие (33 процента) и спортивные (22 процента) программы.

Контент в HD-качестве планируют смотреть 29 процентов опрошенных, в формате 3D — 11 процентов. Новинки кинопроката видели в сети 35 процентов, а планируют посмотреть — 38 процентов.

Около 77 процентов опрошенных предпочли смотреть видео онлайн на стационарном компьютере, также популярным устройством является ноутбук с 79 процентами. Смартфоны выбрали 72 процента опрошенных, тогда как планшет — 53 процента. Смотрели видео на Smart TV (телевизор с выходом в интернет) 36 процентов пользователей, а на ТВ-приставках — 25 процентов. При этом, как уточнили «Ленте.ру» в компании tvzavr.ru, устройства, на которых потребляли видеоконтент, могли пересекаться.

Опрос проведен среди пользователей Рунета, которые смотрели любое видео за период с июля по сентябрь.

Фото: reflection.master-by.com

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