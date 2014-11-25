74% потребителей платного рунета покупают фильмы

Около 77 процентов опрошенных предпочли смотреть видео онлайн на стационарном компьютере, также популярным устройством является ноутбук с 79 процентами. Смартфоны выбрали 72 процента опрошенных, тогда как планшет — 53 процента. Смотрели видео на Smart TV (телевизор с выходом в интернет) 36 процентов пользователей, а на ТВ-приставках — 25 процентов. При этом, как уточнили «Ленте.ру» в компании tvzavr.ru, устройства, на которых потребляли видеоконтент, могли пересекаться.