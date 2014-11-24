Завершено расследование убийства тюменца матерью-пенсионеркой

«Женщина дождалась, когда ее сын уснет, и нанесла ему несколько ударов по голове обухом топора. Смерть мужчины наступила на месте происшествия от ушиба головного мозга», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.