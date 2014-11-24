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Завершено расследование убийства тюменца матерью-пенсионеркой

24 ноября 2014, 16:43
В Тюмени завершается расследование уголовного дела в отношении женщины, которая убила топором собственного сына. Напомним, 66-летняя тюменка обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ.
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Тюмень

В Тюмени завершается расследование уголовного дела в отношении женщины, которая убила топором собственного сына. Напомним, 66-летняя тюменка обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ.

13 октября пенсионерка и ее 44-летний сын распивали алкоголь в дачном доме, расположенном в СНТ «Самотлор». Между родственниками произошел конфликт.

«Женщина дождалась, когда ее сын уснет, и нанесла ему несколько ударов по голове обухом топора. Смерть мужчины наступила на месте происшествия от ушиба головного мозга», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Там отметили, что после совершения убийства женщина столкнула тело на пол, а сама легла спать на диван.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

#Новости#Убийства#Тюмень#Таня#Происшествия
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