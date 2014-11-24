Завершено расследование убийства тюменца матерью-пенсионеркой

В Тюмени завершается расследование уголовного дела в отношении женщины, которая убила топором собственного сына. Напомним, 66-летняя тюменка обвиняется по ч.1 ст.105 УК РФ.
13 октября пенсионерка и ее 44-летний сын распивали алкоголь в дачном доме, расположенном в СНТ «Самотлор». Между родственниками произошел конфликт.
«Женщина дождалась, когда ее сын уснет, и нанесла ему несколько ударов по голове обухом топора. Смерть мужчины наступила на месте происшествия от ушиба головного мозга», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Там отметили, что после совершения убийства женщина столкнула тело на пол, а сама легла спать на диван.
Следствием собрана достаточная доказательственная база. В ближайшее время уголовное дело будет направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.