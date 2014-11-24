Тюменские дзюдоисты привезли награды с Кубка России

Последний день соревнований стал победным для тюменки Натальи Казанцевой, которая в своей весовой категории до 78 кг одержав три победы над спортсменками Туктагуловой Н. (ПФО), Амбарцумовой Д. (ЦФО) и Шмелевой А. (ЦФО) взошла на пьедестал почета и стала чемпионкой Кубка России 2014 года.