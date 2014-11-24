Тюменские дзюдоисты привезли награды с Кубка России

В Кубке приняло участие 362 спортсмена — 116 дзюдоисток и 246 дзюдоистов, представляющих все федеральные округа России. Максимальный количественный состав представили хозяева турнира, поволжцы — 72 человека. На втором месте по количеству спортсменов был Урал — 52 человека, а на третьем — Центральный округ — 51человек, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области.
«В Самаре сегодня выступают сильные спортсмены. И это несмотря на то, что календарь соревнований очень плотный и некоторые спортсмены в эти же дни участвуют в рейтинговых международных соревнованиях в Китае», — прокомментировала мероприятие вице-президент Федерации дзюдо России Валентина Хабирова.
Последний день соревнований стал победным для тюменки Натальи Казанцевой, которая в своей весовой категории до 78 кг одержав три победы над спортсменками Туктагуловой Н. (ПФО), Амбарцумовой Д. (ЦФО) и Шмелевой А. (ЦФО) взошла на пьедестал почета и стала чемпионкой Кубка России 2014 года.
В этот день так же хорошо отборолся тюменский дзюдоист Никита Дибрин. Турнир собрал 26 человек среди тяжей, представителей весовой категории свыше 100 кг. После трех безоговорочных побед Никита споткнулся в финальной схватке с Красноярским спортсменом Дмитрием Стерховым. В итоге Никита Дибрин стал серебреным призером.
Не дошли до пьедестала одну ступень и заняли пятое место тюменцы: Курдян Андраник (до 73 кг), Мариненков Иван (81 кг), Сундуков Иван и Хапцев Артур (свыше 100 кг).