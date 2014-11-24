Пожар оставил людей без бани

Пожар произошел накануне ночью в частном секторе Тюмени. В одном из дворов на улице Охотской сгорела баня, также огнем повреждены другие деревянные постройки.
О произошедшем пожаре в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru сообщил тюменец Сергей Клепфер. Он же прислал фотографии с места происшествия.
В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области рассказали, что сообщение о пожаре по адресу ул. Охотская, 28 поступило в 22.54. В 23.04 на место прибыли первые пожарные расчеты. В ликвидации возгорания участвовали восемь сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.
В 21.13 возгорание удалось локализовать, а еще через некоторое время полностью ликвидировать. Огнем повреждены баня площадью 9 кв. метров и надворные постройки на площади 21 кв. метр. К счастью, удалось спасти жилые дома и соседние участки. Кроме того, чудом не произошло взрыва: из зоны действия опасных факторов огнеборцы эвакуировали два газовых баллона.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и сумма причиненного им ущерба в настоящее время кстанавливаются.