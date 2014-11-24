Пожар оставил людей без бани

В 21.13 возгорание удалось локализовать, а еще через некоторое время полностью ликвидировать. Огнем повреждены баня площадью 9 кв. метров и надворные постройки на площади 21 кв. метр. К счастью, удалось спасти жилые дома и соседние участки. Кроме того, чудом не произошло взрыва: из зоны действия опасных факторов огнеборцы эвакуировали два газовых баллона.