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Пожар оставил людей без бани

24 ноября 2014, 12:32
Пожар произошел накануне ночью в частном секторе Тюмени. В одном из дворов на улице Охотской сгорела баня, также огнем повреждены другие деревянные постройки.
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Тюмень

Пожар произошел накануне ночью в частном секторе Тюмени. В одном из дворов на улице Охотской сгорела баня, также огнем повреждены другие деревянные постройки.

О произошедшем пожаре в редакцию интернет-портала Nashgorod.ru сообщил тюменец Сергей Клепфер. Он же прислал фотографии с места происшествия.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области рассказали, что сообщение о пожаре по адресу ул. Охотская, 28 поступило в 22.54. В 23.04 на место прибыли первые пожарные расчеты. В ликвидации возгорания участвовали восемь сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.

В 21.13 возгорание удалось локализовать, а еще через некоторое время полностью ликвидировать. Огнем повреждены баня площадью 9 кв. метров и надворные постройки на площади 21 кв. метр. К счастью, удалось спасти жилые дома и соседние участки. Кроме того, чудом не произошло взрыва: из зоны действия опасных факторов огнеборцы эвакуировали два газовых баллона.

Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и сумма причиненного им ущерба в настоящее время кстанавливаются.

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