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Под Тюмень привезли 288 шиншилл

24 ноября 2014, 14:02
Специальным авторейсом из Дании в деревню Нижние Тарманы Нижнетавдинского района привезли 288 пушистых зверьков с сопроводительными ветеринарными документами. Они прошли пограничный ветеринарный контроль и отправились на новое место жительства — в зверосовхоз.

В зверосовхозе созданы все условия для комфортного проживания и размножения зверьков с ценным мехом, живут уже более полутора тысяч грызунов. Руководитель данного предприятия Роман Чаленко занимается разведением шиншил с прошлого года и в данный момент зверосовхоз «Тюменский» — единственный в России, где занимаются выращиванием шиншилл в таких масштабах, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Напомним, первые «датчанки» приехали в Нижние Тарманы в прошлом году. С тех у них прошла акклиматизация, и вот очередная партия животных прибыла под Тюмень.

Мех шиншиллы идет на изготовление шуб.

#Новости#Россельхознадзор#Животные#Женя#Общество
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