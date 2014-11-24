Под Тюмень привезли 288 шиншилл

В зверосовхозе созданы все условия для комфортного проживания и размножения зверьков с ценным мехом, живут уже более полутора тысяч грызунов. Руководитель данного предприятия Роман Чаленко занимается разведением шиншил с прошлого года и в данный момент зверосовхоз «Тюменский» — единственный в России, где занимаются выращиванием шиншилл в таких масштабах, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.