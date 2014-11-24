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Пассажиры оставили таксиста без телефона

24 ноября 2014, 15:05
Сотрудники полиции в очередной раз просят тюменцев быть бдительными и не демонстрировать ценные вещи малознакомым людям. В минувшие выходные один из пассажиров украл у таксиста сотовый телефон.
Сюжет
Тюмень

С заявлением о краже таксист обратился в отдел полиции № 3. Он рассказал, что обнаружил пропажу мобильного телефона после того, как отвез очередных клиентов. Пассажиров водитель нашел в кафе, у которого их высадил, однако свою вину те отказались признать.

Прибывшие туда же полицейские обнаружили у одного из пассажиров сим-карту и чехол от похищенного телефона. Как отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, позднее выяснилось, что 29-летний подозреваемый, работающий грузчиком, оставил телефон в другом транспортном средстве, чтобы потом забрать мобильный, не привлекая внимания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).

#Новости#Кражи#Тюмень#Таня#Происшествия
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