Пассажиры оставили таксиста без телефона

Прибывшие туда же полицейские обнаружили у одного из пассажиров сим-карту и чехол от похищенного телефона. Как отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, позднее выяснилось, что 29-летний подозреваемый, работающий грузчиком, оставил телефон в другом транспортном средстве, чтобы потом забрать мобильный, не привлекая внимания.