Пассажиры оставили таксиста без телефона

С заявлением о краже таксист обратился в отдел полиции № 3. Он рассказал, что обнаружил пропажу мобильного телефона после того, как отвез очередных клиентов. Пассажиров водитель нашел в кафе, у которого их высадил, однако свою вину те отказались признать.
Прибывшие туда же полицейские обнаружили у одного из пассажиров сим-карту и чехол от похищенного телефона. Как отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, позднее выяснилось, что 29-летний подозреваемый, работающий грузчиком, оставил телефон в другом транспортном средстве, чтобы потом забрать мобильный, не привлекая внимания.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража).