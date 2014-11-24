Из Казахстана пытались привезти 20 тонн карантинных овощей и фруктов

На пункте приема уведомлений (ППУ), расположенном в непосредственной близости от границы с Республикой Казахстан специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО с представителями Тюменской таможни и Управлением ГИБДД УМВД России по Тюменской области развернули «фуру» с карантинными огурцами и хурмой.