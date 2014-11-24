Из Казахстана пытались привезти 20 тонн карантинных овощей и фруктов

19 ноября 2014 года специалистом отдела карантинного фитосанитарного контроля установлен факт нарушения порядка ввоза на территорию Российской Федерации подкарантинной продукции из Республики Казахстан. В нарушение Федерального закона от 15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений» Надыров Ф.А. пытался ввезти на территорию РФ 20 тонн овощей и фруктов, в том числе хурму-16 тонн, огурцы-2 тонны и томаты-2 тонны без фитосанитарного сертификата.
В отношении «извозчика» возбуждено дело об административном правонарушении, составлен протокол по статье 10.2 КоАП РФ. В соответствии с Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории таможенного союза (утв. Решением Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 г. N 318) выдано предписание о возврате продукции.
Вся подкарантинная продукция незамедлительно возвращена на территорию сопредельного государства, сообщает областное Управления Россельхознадзора.