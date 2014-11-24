Граждан законодательно обяжут следить за своим здоровьем

Рассмотреть возможность законодательно повысить ответственность больных за свое здоровье за счет увеличения страховых взносов предложил врач из Нижневартовска. «Мы все (врачи — прим. ред.) знаем, что на прием к врачу приходит огромное количество больных. Но мы не видим их ответственности за свое здоровье. Сколько бы мы ни старались, их число не уменьшается. В некоторых странах в законодательстве прописан пункт об увеличении страхового взноса болеющим людям, которые часто обращаются к врачам и не соблюдают рекомендации. Возможно, ли сделать это у нас в РФ?», — поинтересовался он у депутата Государственной Думы Сергея Дорофеева.
Парламентарий отметил, что в ФЗ № 323 прописана норма, в которой каждый гражданин РФ обязан заботиться о сохранении своего здоровья. «Мы со стороны Думы в прошлом году провели парламентские слушания, посвященные созданию системы социально-экономической мотивации граждан по сохранению и укреплению своего здоровья. Все поддержали идею. Однако год думали, — рассказал Сергей Дорофеев. — В итоге Леонид Рошаль по моей просьбе обратился к президенту, который дал письменное поручение правительству разработать такую систему».
По его словам, комиссия по разработке этой системы была создана два месяца назад, правда ни разу еще не собиралась. «Но мы надеемся, что эта система будет создана, потому без этого ни о каких реальных реформах в здравоохранении говорить не приходится. Пока мы не включим человека, как одного из субъектов права в систему здравоохранения, повысить здоровье нации и сохранить его не получится. Если человек курит, ест, пьет что попало, то сохранить его здоровье не в наших силах. Надеюсь, что в обозримом будущем мы эту систему все-таки наладим», — считает депутат.
Необходимы будут поправки в общеправовые законы, гражданский кодекс и систему обязательного медицинского страхования. «Самое простое решение — это прописать требование об обязательном прохождении диспансеризации в программе государственных гарантий. Тут ничего не нарушается. Человек реализует свою обязанность и повышает доступ к территориальной программе госгарантий, может даже с преференциями. Это всего лишь один из вариантов».
Фото: marrit.clan.su