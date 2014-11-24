Граждан законодательно обяжут следить за своим здоровьем

По его словам, комиссия по разработке этой системы была создана два месяца назад, правда ни разу еще не собиралась. «Но мы надеемся, что эта система будет создана, потому без этого ни о каких реальных реформах в здравоохранении говорить не приходится. Пока мы не включим человека, как одного из субъектов права в систему здравоохранения, повысить здоровье нации и сохранить его не получится. Если человек курит, ест, пьет что попало, то сохранить его здоровье не в наших силах. Надеюсь, что в обозримом будущем мы эту систему все-таки наладим», — считает депутат.