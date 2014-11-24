Дворкович предупредил о росте цен на бензин в следующем году

Напомним, в соответствии с налоговым маневром, в ближайшие 3 года будут постепенно сокращены таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу нефти и газового конденсата. Поступления в бюджет в результате реализации данных мер, по мнению авторов закона, должны составить 247 млрд рублей в 2016 году и 250 млрд рублей в 2017 году.