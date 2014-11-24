Дворкович предупредил о росте цен на бензин в следующем году

«В связи с налоговым маневром цены на бензин и дизтопливо могут вырасти примерно до 10%. Это наш прогноз. Надеемся, что будет ниже при условии выполнения всех планов эффективной работы компании. Максимальный уровень, повторяю, считаем, будет не более 10%», — заявил он.
Таким образом, учитывая, что, согласно данным Росстата, средняя стоимость литра бензина АИ-95 в настоящее время составляет 35,43 рубля, стоимость топлива в будущем году должна составить 38–39 рублей за литр. Это — гораздо ниже прогнозов членов комитета Госдумы по энергетике, по мнению которых бензин к концу 2015 года подорожает до 50 рублей за литр.
Напомним, в соответствии с налоговым маневром, в ближайшие 3 года будут постепенно сокращены таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу нефти и газового конденсата. Поступления в бюджет в результате реализации данных мер, по мнению авторов закона, должны составить 247 млрд рублей в 2016 году и 250 млрд рублей в 2017 году.
На сегодняшний день средняя стоимость литра бензина АИ-95 в Тюмени равняется 34,4 рубля, АИ-92 — 32,9 рубля. АИ-98 — 36,8 рублей.