В Тюмени ищут лучших работодателей

Здесь же вы можете подробно узнать об условиях конкурса, ознакомиться с формой заявки на участие и анкетой. Задать интересующие вопросы по конкурсу или оставить заявку на участие вы можете по телефонам: 27-33-22, 27-37-23 или, позвонив по номеру «горячей линии»: 8 (3452) 27-36-05, а также по адресам электронной почты: [email protected], [email protected]