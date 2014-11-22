В Тюмени ищут лучших работодателей

Вновь стартовал областной конкурс «Лучший работодатель 2014 года в области содействия занятости населения».
Для участия в нем необходимо представить в Центр занятости населения по месту нахождения организации следующие документы: заявку на участие в конкурсе, анкету участника, копии коллективного договора (соглашения), федерального отраслевого соглашения (при наличии). Документы принимаются до 20 января 2015 года.
Победители и лауреаты конкурса будут награждены в срок до 30 апреля в нескольких номинациях. Информация об итогах будет опубликована на официальном портале органов государственной власти Тюменской области http://admtyumen.ru/ogv_ru/index.htm.
Здесь же вы можете подробно узнать об условиях конкурса, ознакомиться с формой заявки на участие и анкетой. Задать интересующие вопросы по конкурсу или оставить заявку на участие вы можете по телефонам: 27-33-22, 27-37-23 или, позвонив по номеру «горячей линии»: 8 (3452) 27-36-05, а также по адресам электронной почты: [email protected], [email protected]
Документы, подтверждающие ваше участие, необходимо принести в Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 204 «В», корп. 3, каб. 303, 305, 306.
Фото:http://mir.karelia.ru