Тюменские единоборцы успешно выступили на чемпионате мира в Италии

В нем приняли участие более 6 тысяч спортсменов из 100 стран. Среди них и два представителя Тюмени: Ярослав Шай и Артем Козлов.
10-летний Артем дважды стал обладателем медалей высшей пробы. В разделах «safe-combat» и «safe-point combat» в весовой категории до 37 килограммов среди участников 10–12 лет перед юным тюменцем не смог устоять ни один соперник.
Еще одна награда на счету 13-летнего Ярослава Шая, чемпиона Европы 2012 года. Он заработал бронзу в абсолютной весовой категории среди спортсменов до 15 лет.
«Конкуренция была серьезной. Артем в финале смог болевым приемом на руку одолеть чемпиона Украины. Ярослав тоже выступал достойно, но в полуфинале, в дополнительное время, уступил четырехкратному чемпиону мира из Ростова Ивану Куделко» — рассказал президент федерации ММА Тюмени Игорь Шай.
Ребята уже вернулись домой, и приступили к тренировкам. Уже 30 ноября им, в составе тюменской команды ДЮЦ «Авангард», предстоит участие в открытом Кубке города Тобольска по рукопашному бою, а после этого спортсмены отправятся на Кубок России в Набережные Челны.
Департамент по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени поздравляет ребят с заслуженными наградами и желает дальнейших спортивных успехов.