Тюменские единоборцы успешно выступили на чемпионате мира в Италии

Ребята уже вернулись домой, и приступили к тренировкам. Уже 30 ноября им, в составе тюменской команды ДЮЦ «Авангард», предстоит участие в открытом Кубке города Тобольска по рукопашному бою, а после этого спортсмены отправятся на Кубок России в Набережные Челны.