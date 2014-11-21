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В Тюмени открывается выставка об истории фотографии

21 ноября 2014, 09:55
Выставка «От дагерротипа до „цифры“ и голографии» откроется 24 ноября в 10 часов в главном корпусе ТГНГУ (Володарского, 38).
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Тюмень

В музее истории науки и техники Зауралья ТюмГНГУ благодаря профессору, доктору технических наук Виктору Копылову собрана коллекция дагерротипов, амбротипов, тинтайпов (последние два — забытые технологии XIX века, предшественники современных «плёночных» процессов, которые также представлены на выставке), сообщает отдел по связям с общественностью ТГНГУ.

На выставке можно познакомиться и с раритетным фотографическим оборудованием: старинными стереоскопами, павильонными камерами, стереоскопическими фотоаппаратами и многим другим. Также на выставке представлен богатый материал по развитию технологии сохранения изображений — оригиналы «синек» (цианотипы) и «аммиачек» (диазотипия); всего семь стендов.

#Новости#Выставки#Фотография#Тюмень#Ирина#Культура
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