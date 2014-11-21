В Тюмени открывается выставка об истории фотографии

В музее истории науки и техники Зауралья ТюмГНГУ благодаря профессору, доктору технических наук Виктору Копылову собрана коллекция дагерротипов, амбротипов, тинтайпов (последние два — забытые технологии XIX века, предшественники современных «плёночных» процессов, которые также представлены на выставке), сообщает отдел по связям с общественностью ТГНГУ.
На выставке можно познакомиться и с раритетным фотографическим оборудованием: старинными стереоскопами, павильонными камерами, стереоскопическими фотоаппаратами и многим другим. Также на выставке представлен богатый материал по развитию технологии сохранения изображений — оригиналы «синек» (цианотипы) и «аммиачек» (диазотипия); всего семь стендов.