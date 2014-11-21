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В начале декабря вырастут цены на продукцию Apple

21 ноября 2014, 15:59
О том, что Apple готовится к повышению закупочных цен, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники из числа партнеров Apple. Источники издания не говорят о том, на сколько именно вырастет закупочная цена. В то же время ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что повышение закупочных цен в зависимости от устройства и модели составит 4–5 тыс. руб.
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Тюмень

Apple уже предупредила своих дистрибуторов о повышении закупочных цен на iPhone 6 c 1 декабря. В управляющей магазинами re:Store Inventive Retail Group ожидают повышения цен на продукцию Apple еще до конца 2014 года, а сеть салонов мобильной связи «Связной» уведомлений о повышении закупочных цен пока не получала. Об этом пишет РБК.

Из-за того что курсы доллара и евро быстро выросли по отношению к рублю, цены на iPhone стали самыми низкими в Европе.

В России, по данным исследовательской компании IDC, в 2014 году по сентябрь, были проданы около 1 млн 930 тыс. айфонов за $1,3 млрд.

В середине ноября компания «М.Видео» спрогнозировала рост цен на электронику в начале 2015 года на 15–20%. В качестве причин роста компания назвала колебания курса рубля. В прогнозе указывается, что цены на смартфоны, телефоны и прочие средства связи в январе 2015 года вырастут на 15%, цены на телевизоры и крупную бытовую технику вырастут на 5–10%.

В начале октября представители ретейлеров говорили РБК о том, что цены на электронику в начале 2015 года почти наверняка вырастут. По словам президента «Евросети» Александра Малиса, в области торговли импортной техникой «реакция на колебания валютных курсов приходит через 2–3 месяца».

Фото: weeknews.net

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