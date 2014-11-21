В начале декабря вырастут цены на продукцию Apple

О том, что Apple готовится к повышению закупочных цен, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники из числа партнеров Apple. Источники издания не говорят о том, на сколько именно вырастет закупочная цена. В то же время ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что повышение закупочных цен в зависимости от устройства и модели составит 4–5 тыс. руб.

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