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Уже весной реальные доходы тюменцев упадут

21 ноября 2014, 17:00
Тюменской области необходим мобилизационный план, в случае падения цены на нефть. Об этом заявил заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной думы Михаил Селюков во время 32 заседания облдумы.
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Тюмень

По его словам, еще весной парламентарии предполагали возможность падения стоимости за баррель нефти. Прошло меньше года, а цена упала со 110 долларов до 80. «Все это связано с необъявленной экономической войной, которая ведется крупнейшими странами экономики против нашего государства. Конечно, мы сегодня обязаны принять бюджет, чтобы сохранить стабильность на территории области, но я бы назвал этот бюджет инерционным», — сказал Михаил Селюков.

Депутат считает, что в скором будущем реальные доходы населения и его покупательная способность будут падать в связи с девальвацией национальной валюты. «Нам необходимо задуматься о каком-либо мобилизационном плане. Что мы будем делать уже в марте, апреле, когда эта экономическая волна захлестнет нашу экономику? И когда люди почувствуют уменьшение реальных доходов? Цены растут, их резкое увеличение мы не сможем сдержать. Поэтому нам нужен мобилизационный план — что мы будем делать в случае дальнейшего снижения цены за баррель нефти, — отетил Михаил Селюков. — Кто-то говорит, что все вернется назад, доллар снова будет стоить 30 рублей, баррель нефти будет 150. Хорошо, если так, но мы должны рассчитывать на худшее».

Фото: gosrf.ru

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