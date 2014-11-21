Уже весной реальные доходы тюменцев упадут

Депутат считает, что в скором будущем реальные доходы населения и его покупательная способность будут падать в связи с девальвацией национальной валюты. «Нам необходимо задуматься о каком-либо мобилизационном плане. Что мы будем делать уже в марте, апреле, когда эта экономическая волна захлестнет нашу экономику? И когда люди почувствуют уменьшение реальных доходов? Цены растут, их резкое увеличение мы не сможем сдержать. Поэтому нам нужен мобилизационный план — что мы будем делать в случае дальнейшего снижения цены за баррель нефти, — отетил Михаил Селюков. — Кто-то говорит, что все вернется назад, доллар снова будет стоить 30 рублей, баррель нефти будет 150. Хорошо, если так, но мы должны рассчитывать на худшее».