Тюменцам предлагают бесплатно проверить здоровье глаз

Специально для работающего населения города 22 ноября, с 8.30 до 14 часов в областном офтальмологическом диспансере (ул. Холодильная, 118/1) и во всех городских поликлиниках будет осуществляться скрининговое обследование на глаукому бесплатно по полису обязательного медицинского страхования, без предварительной записи. В процессе скринингового приема будут формироваться потоки больных, которым требуется дальнейшее дообследование, лечение и реабилитация в областном офтальмологическом диспансере.
Справки по телефонам: 50-37-44, 50-35-44.
Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, для сохранения зрительных функций очень важно раннее выявление глаукомы, этого очень коварного и тяжелого заболевания. По статистике в 90% случаев пациент даже не подозревает о своем заболевании, часто повышенное внутриглазное давление случайно выявляется на профилактическом осмотре. Примерно в 25% впервые выявленных случаев глаукома угрожает зрению пациентов настолько, что только срочное проведение хирургического или лазерного лечения спасает их от слепоты.
Необязательно ждать возраста 40 лет, чтобы впервые измерить внутриглазное давление. Офтальмологи утверждают, что внутриглазное давление нужно измерять в 30-35-летнем возрасте, а при наличии глаукомы у близких родственников, прогрессирующей близорукости, травме глаз — еще раньше.
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