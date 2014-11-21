Тюменцам предлагают бесплатно проверить здоровье глаз

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, для сохранения зрительных функций очень важно раннее выявление глаукомы, этого очень коварного и тяжелого заболевания. По статистике в 90% случаев пациент даже не подозревает о своем заболевании, часто повышенное внутриглазное давление случайно выявляется на профилактическом осмотре. Примерно в 25% впервые выявленных случаев глаукома угрожает зрению пациентов настолько, что только срочное проведение хирургического или лазерного лечения спасает их от слепоты.