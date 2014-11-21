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Три старушки на «Жигулях» попали в ДТП под Тюменью

21 ноября 2014, 12:15
Три бабушки в возрасте от 76 до 80 лет пострадали в четверг, 20 ноября, в аварии на шестом километре автодороги Мичуринский — Бигила. Бабушки на «Жигулях» ехали в гости в соседнюю деревню.

Авария произошла на территории Заводоуковского городского округа. Там столкнулись ВАЗ-21074 и Chevrolet, причина ДТП — нарушение очередности проезда. За рулем «семерки» находился 64-летний дедушка, он не заметил машину на перекрестке и не пропустил ее. У старушек тяжелые повреждения: перелом носа, бедра, ключицы, травмы головы и ушибы.

Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло девять дорожных аварий, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. В них пострадали 12 человек.

44-летняя женщина была сбита трактором на пешеходном переходе в деревне Петровка Сорокинского района. У пострадавшей травма лица. 38-летний тракторист поясняет, что не заметил женщину на переходе, и не заметил, что задел ее трактором. От освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался.

Два ДТП случились на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, на 117 и на 463-м километрах. На 463-м километре трассы столкнулись ZAZ Chance и Nissan. Водитель ZAZ не смог выбрать безопасную скорость во время снегопада, его вынесло на встречную полосу. Травмированы двое молодых людей 25-ти и 22-х лет, у них ушибы и травмы головы, перелом ребер.

А на пешеходном переходе на ул. М. Боровской, 24 в областном центре автомобилем Hyundai на пешеходном переходе сбита 18-летняя девушка. Водителю 57 лет, его стаж за рулем 34 года. Пострадавшая девушка получила ушиб позвоночника.

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