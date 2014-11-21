Три старушки на «Жигулях» попали в ДТП под Тюменью

Два ДТП случились на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск, на 117 и на 463-м километрах. На 463-м километре трассы столкнулись ZAZ Chance и Nissan. Водитель ZAZ не смог выбрать безопасную скорость во время снегопада, его вынесло на встречную полосу. Травмированы двое молодых людей 25-ти и 22-х лет, у них ушибы и травмы головы, перелом ребер.