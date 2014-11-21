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Сбербанк предлагает «Готовое решение для участников торгов»

21 ноября 2014, 10:07
В Западно-Сибирском банке Сбербанка действует специальное предложение по тендерной гарантии и гарантии исполнения обязательств по контракту. Сбербанк разработал «Готовое решение» — комплекс услуг на привлекательных условиях для участия в электронных торгах, тендерах и аукционах.

В рамках данного продукта при предоставлении клиенту тендерной гарантии или гарантии исполнения обязательств по контракту открытие расчетного счета и подключение к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» осуществляется бесплатно. Также Сбербанк предлагает клиенту скидку 20% на предоставление электронной подписи для участия в торгах на электронной площадке и бесплатный обучающий курс Сбербанк-АСТ «Основы участия в закупках».

«Это выгодное предложение для малого бизнеса, отличная возможность оптимизировать расходы на расчетно-кассовое обслуживание и получить дополнительные знания по участию в закупках. С момента запуска предложения в нашем регионе реализовано два продукта „Готовое решение для участников торгов“ на сумму 550 и 800 тысяч рублей», — отметила директор управления продаж малому бизнесу Западно-Сибирского банка Сбербанка Наталья Жук.

Предложение действует с ноября 2014 года по 30 июня 2015 года.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка — www.sberbank.ru.

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