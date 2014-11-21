Сбербанк предлагает «Готовое решение для участников торгов»

В рамках данного продукта при предоставлении клиенту тендерной гарантии или гарантии исполнения обязательств по контракту открытие расчетного счета и подключение к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн» осуществляется бесплатно. Также Сбербанк предлагает клиенту скидку 20% на предоставление электронной подписи для участия в торгах на электронной площадке и бесплатный обучающий курс Сбербанк-АСТ «Основы участия в закупках».