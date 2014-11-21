«Рубин» обыграл челябинцев «всухую»

С первых минут матча рубиновцы взяли игру под свой контроль. На 11 минуте шайбу в ворота гостей забросил Антон Зимин ассистировали ему Дмитрий Цыбин и Александр Швецов. Голкиперу «Челмета» Владиславу Фокину пришлось несладко, когда команда осталась в меньшинстве. Второе очко «Рубину» принес Дмитрий Цыбин, который в прошлом сезоне играл за челябинскую команду.
Во втором периоде во время очередной атаки сибиряков уральцы нарушили правила, за что получили штрафной бросок. Один на один с Владиславом Фокиным вышел Денис Ячменев, который и принес третий гол «Рубину».
В заключительном периоде гости начали проявлять агрессию, но рубиновцы не давали им спуска. Хозяевам удалось сохранить счет при этом не оставляя в покое ворота соперников. Таким образом, Франскевич оформил четвертый «сухарь» в чемпионате ВХЛ. Счет 3:0.
В послематчевой пресс-конференции главный тренер «Челмета» Алексей Тертышный считает, что «Рубин» заслужил победу. «Я очень недоволен отношением своих игроков к делу. Сложно рассчитывать на победу, когда из игры выпадают лидеры. В атаке мы выглядели беззубо. Постараемся внести коррективы», — сказал он.
Наставник «Рубина» Мисхат Фахрутдинов отметил, что установка на матч была выполнена. «Нам пришлось постараться, чтобы победить. Сослужили хорошую службу два гола в первом периоде. Ко второму отрезку ребята немного дали слабину, но к заключительному периоду команда собралась», — добавил он.
Фото: asnta.ru