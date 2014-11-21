Правительство обязало пешеходов носить светоотражающие элементы

Как сказано в официальном сообщении правительства, на основании анализа ДТП с пешеходами, в МВД был сделан вывод, что ряд аварий был связан с «отсутствием у водителей чёткого понимания алгоритма действий в случае неожиданного выхода пешехода на проезжую часть». В связи с этим, отныне для водителей вводится запрет на обгон на нерегулируемом пешеходном переходе вне зависимости от наличия на нём пешеходов. Кроме того, уточняется и формулировка термина «пешеходный переход» — соответствующая область распространяется на место пересечения трамвайных путей.