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Полиция разыскивает трех водителей, сбивших людей и скрывшихся

21 ноября 2014, 11:51
В четверг, 20 ноября, три автомобилиста скрылись с мест ДТП, сбив пешеходов. Каждому из них грозит лишение права управления транспортом, сотрудники ГИБДД ведут розыск этих водителей.
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Дети

Все ДТП произошли за полчаса с 14.00 до 14.30. Около 14 часов на улице Широтной, во дворе дома № 108, недалеко от кафе «Бухара», автомобилем сбит 10-летний мальчик. Водитель посадил ребенка в автомобиль, довез до подъезда и уехал. Ребенок сумел добраться до квартиры со сломанной ногой. Сейчас водитель разыскивается. Известно, что имеются очевидцы наезда на мальчика.

Примерно в это же время на перекрестке улиц Червишевский тракт и Пархоменко автомобилем сбит 37-летний пешеход. Водитель скрылся с места наезда на человека. Мужчина получил ушиб ноги. На улице Институтской, 10 в 14:30 на пешеходном переходе автомобилем Toyota сбит 15-летний мальчик, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Подросток получил ушибы рук и ног. Водитель скрылся с места ДТП, но подросток запомнил номер автомобиля 89-го региона. Инспекторы разыскивают этот автомобиль.

Очевидцев данных ДТП просят обратиться в ГИБДД по телефонам: 79-46-80, 79-46-52.

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