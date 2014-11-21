Полиция разыскивает трех водителей, сбивших людей и скрывшихся

Все ДТП произошли за полчаса с 14.00 до 14.30. Около 14 часов на улице Широтной, во дворе дома № 108, недалеко от кафе «Бухара», автомобилем сбит 10-летний мальчик. Водитель посадил ребенка в автомобиль, довез до подъезда и уехал. Ребенок сумел добраться до квартиры со сломанной ногой. Сейчас водитель разыскивается. Известно, что имеются очевидцы наезда на мальчика.