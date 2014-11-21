Полиция разыскивает трех водителей, сбивших людей и скрывшихся

Все ДТП произошли за полчаса с 14.00 до 14.30. Около 14 часов на улице Широтной, во дворе дома № 108, недалеко от кафе «Бухара», автомобилем сбит 10-летний мальчик. Водитель посадил ребенка в автомобиль, довез до подъезда и уехал. Ребенок сумел добраться до квартиры со сломанной ногой. Сейчас водитель разыскивается. Известно, что имеются очевидцы наезда на мальчика.
Примерно в это же время на перекрестке улиц Червишевский тракт и Пархоменко автомобилем сбит 37-летний пешеход. Водитель скрылся с места наезда на человека. Мужчина получил ушиб ноги. На улице Институтской, 10 в 14:30 на пешеходном переходе автомобилем Toyota сбит 15-летний мальчик, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Подросток получил ушибы рук и ног. Водитель скрылся с места ДТП, но подросток запомнил номер автомобиля 89-го региона. Инспекторы разыскивают этот автомобиль.
Очевидцев данных ДТП просят обратиться в ГИБДД по телефонам: 79-46-80, 79-46-52.