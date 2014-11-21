От доставки пенсий отстранят 90% банков

В настоящее время «Почта России» и иные компании по доставке пенсии могут открыть пенсионный счет в любой кредитной организации, что не всегда гарантирует сохранность средств — ведь подобные счета не подпадают под действие системы страхования вкладов. Например, в 2009 году в результате отзыва лицензии у банка «ВЕФК-Урал» в нем зависли порядка 500 млн рублей, которые были перечислены ПФР на счета «Почты России» для осуществления выплаты пенсий. Данные потери почтовому предприятию пришлось компенсировать за свой счет. В 2010-м объявил себя банкротом Соцэкономбанк, в котором был открыт пенсионный счет организации, осуществлявшей доставку пенсий, — ООО «Группа сервис». На тот момент на нем находилось почти 70 млн рублей, предназначенных для выплаты пенсий ставропольцам. В результате «Группа Сервис» объявила себя банкротом, а потерянные средства пришлось изыскивать уже в бюджете ПФР.