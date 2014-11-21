От доставки пенсий отстранят 90% банков

Вводимые требования касаются тех банков, в которых «Почта России» и иные компании, занимающиеся доставкой пенсий (таких в стране несколько сотен), открывают свои пенсионные счета. На эти счета Пенсионный фонд России (ПФР) зачисляет средства, предназначенные для выплаты пенсионерам.
Согласно проекту Минтруда, банк, в котором может быть открыт пенсионный счет, должен иметь генеральную лицензию Центробанка, капитал в размере не менее 5 млрд рублей, положительное аудиторское заключение, а также участвовать в системе страхования вкладов. Наряду с этим должны отсутствовать запреты ЦБ на проведение отдельных операций. Проект постановления направлен на согласование в заинтересованные органы — Минфин, Минэкономразвития, ЦБ.
В настоящее время «Почта России» и иные компании по доставке пенсии могут открыть пенсионный счет в любой кредитной организации, что не всегда гарантирует сохранность средств — ведь подобные счета не подпадают под действие системы страхования вкладов. Например, в 2009 году в результате отзыва лицензии у банка «ВЕФК-Урал» в нем зависли порядка 500 млн рублей, которые были перечислены ПФР на счета «Почты России» для осуществления выплаты пенсий. Данные потери почтовому предприятию пришлось компенсировать за свой счет. В 2010-м объявил себя банкротом Соцэкономбанк, в котором был открыт пенсионный счет организации, осуществлявшей доставку пенсий, — ООО «Группа сервис». На тот момент на нем находилось почти 70 млн рублей, предназначенных для выплаты пенсий ставропольцам. В результате «Группа Сервис» объявила себя банкротом, а потерянные средства пришлось изыскивать уже в бюджете ПФР.
Вместе с тем пенсионным законодательством предусмотрено право граждан самостоятельно выбрать способ получения пенсии — через организации по ее доставке или напрямую на свой счет в банке. При этом если пенсионер выбирает второй вариант, то он по-прежнему сможет отдать предпочтение любому банку, взяв на себя ответственность за сохранность средств. В этом случае предлагаемые Минтруда критерии применяться не будут. Как сообщили в ПФР, сейчас через «Почту России» пенсии получают 16,8 млн граждан, через иные организации по доставке пенсий — 2,4 млн, напрямую через банки — 22,5 млн. Таким образом, предложения Минтруда касаются почти половины российских пенсионеров.
В министерстве «Известиям» сказали, что законом об обязательном пенсионном страховании на ПФР возложены обязанности по своевременной выплате страховых пенсий и осуществлению контроля за их использованием.
«Исполнение данных обязанностей невозможно без обеспечения гарантии сохранности указанных средств», — указали в ведомстве.
Как отметили опрошенные эксперты, разработка таких требований сейчас особенно актуальна в связи с тем, что слишком высока вероятность для небольших банков попасть под «чистку» рынка со стороны ЦБ — с осени 2013 года заметно активизировался процесс отзыва лицензий у кредитных организаций.
Старший аналитик ИГ «Норд-Капитал» Сергей Алин сказал, что в целом предлагаемые критерии позволяют сделать выводы о качестве банка, его репутации и прочности.
«Основной фильтр — размер капитала. Сейчас в системе около 120 банков с капиталом более 5 млрд рублей. На эту выборку следует наложить еще ряд предусмотренных проектом требований, в результате число подходящих кредитных организаций еще немного сократится. Всего банков сейчас 850», — указал Алин.
Таким образом, примерно в 90% банков «Почте России» и альтернативным ей сервисам нельзя будет открыть пенсионные счета.
Фото: uznayvse.ru