Как оградить пенсионеров от мошенников? Рассказать об их приемах

Как уже сообщал интернет-портал Nashgorod.ru, в Тюмени по сравнению с прошлым годом увеличилось число случаев мошенничества. В основном жертвами аферистов становятся пенсионеры. Пожилые люди отдают в руки мошенников от 5 до 300 тысяч рублей, а иногда и больше. Накануне состоялся круглый стол, посвященной данной актуальной проблеме.
Сотрудники тюменской полиции решили обратиться к различным организациям, которые взаимодействуют с пожилым населением, для помощи в информировании. Во встрече приняли участие представители нескольких ТСЖ и ТОС, руководители организации, оказывающей социальную помощь, Пенсионного фонда, ТРИЦ и журналисты.
Врио начальника полиции УМВД России по г. Тюмени Дмитрий Ерошов и его заместитель по охране общественного порядка Вячеслав Гаспаров озвучили внушительный список методов и способов, которыми пользуются мошенники для обмана пенсионеров.
Самыми распространенными остаются схемы, связанные с использованием мобильного телефона. Пожилым людям может прийти сообщение с просьбой вернуть ошибочно положенные на баланс телефона деньги. Кроме того, аферисты по-прежнему звонят пенсионерам и говорят, что родственник попал в ДТП и нужны деньги для его выкупа в полиции. И, несмотря на многочисленные предупреждения, старики им по-прежнему верят и отдают деньги.
Второй способ, которым пользуются мошенники, — обмануть пожилого человека различными предложениями, которые отвечали бы его нуждам. К такой категории аферистов относятся «продавцы» лекарств, массажеров и другого оборудования для улучшения здоровья, а также бытовой техники и предметов кухонной утвари на якобы выгодных условиях. Кроме того, в квартиру пенсионера могут постучаться мнимые работники соцслужбы, якобы производящие обмен денег.
Для третьей группы аферистов главное — проникнуть в квартиру, а уже там похитить ценности или узнать, где хранятся деньги. Мошенники могут прийти под предлогом проверки счетчиков газа и воды, проведения социального опроса или интервью. Кроме того, стоит быть бдительными по отношению к встреченным на улице незнакомцам, которые предлагают проводить до квартиры.
Во время встречи сотрудники пенсионного фонда и организации социальной защиты еще раз пояснили для собравшихся, что их представители имеют на руках соответствующие документы, приходят они с конкретным вопросом, который предварительно по телефону согласовывается с человеком, и в назначенное время.
«Основная задача — рассказать пожилым тюменцам о мошенниках. Добропорядочные люди никогда не откажутся подождать, чтобы их информацию проверили, или чтобы проконсультировались с более молодыми родственниками. Мошенники обладают различными навыками психологии, лучшая от них защита — не открывать дверь и сразу класть телефонную трубку. Позвонить родственникам, позвонить в полицию, перепроверить — вот лучший способ не попасться на обман», — отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.