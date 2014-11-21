Как оградить пенсионеров от мошенников? Рассказать об их приемах

«Основная задача — рассказать пожилым тюменцам о мошенниках. Добропорядочные люди никогда не откажутся подождать, чтобы их информацию проверили, или чтобы проконсультировались с более молодыми родственниками. Мошенники обладают различными навыками психологии, лучшая от них защита — не открывать дверь и сразу класть телефонную трубку. Позвонить родственникам, позвонить в полицию, перепроверить — вот лучший способ не попасться на обман», — отметили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.