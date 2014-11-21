Горячие новости: рухнувший балкон, штраф для McDonald’s и резиденция Деда Мороза

Лидером рейтинга этой недели, без сомнения, стала новость среды, 19 ноября, об обрушении балкона в пансионате по улице Туполева, 10 в районе Рощино. Бетонное перекрытие старого здания рухнуло ночью, изрядно напугав жильцов. Официальные органы на следующий день затруднились с комментариями по поводу случившегося. Известно, что многоэтажка не являлась аварийной и не стояла ни в каких реестрах по капитальному ремонту. Сообщение об этом инциденте просмотрели более 5 тысяч человек, оставив 30 комментариев на форуме.
Вторая по просмотрам новость пришла в пятницу от агентства ИТАР-ТАСС. Арбитражный суд Тюменской области оштрафовал тюменский ресторан сети быстрого питания McDonald’s на 300 тысяч рублей за нарушение санитарных норм. В трех видах продукции заведения были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что подтвердила экспертиза органов санитарного надзора. Очевидно, что новость о претензиях контролирующих органов к заграничной сети фастфуда, особенно, на фоне ухудшения российско-американских отношений, не могла пройти мимо пользователей «Наш Город.ру». Информацию просмотрели более 4 тысяч раз, а на форуме развернулась оживленная дискуссия.
Наконец, третьим в рейтинге стал короткий анонс об открытии резиденции сибирского Деда Мороза в Тюмени, которое состоялось 18 ноября. Она располагается в ДК «Поиск» по улице Александра Пушкина, 10. Комментировать это событие никто не стал, однако, новость собрала более 3,7 тысяч просмотров.
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