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Горячие новости: рухнувший балкон, штраф для McDonald’s и резиденция Деда Мороза

21 ноября 2014, 18:00
Третья неделя ноября принесла немало интересных событий, однако, наибольший интерес пользователей «Наш Город.ру» вызвала новость о рухнувшем в Рощино балконе жилого дома, а также санитарных проблемах тюменского McDonald’s. Особняком стоит анонс об открытии резиденции Деда Мороза, видимо, многие с нетерпением ждут Нового Года.
Сюжет
Тюмень

Лидером рейтинга этой недели, без сомнения, стала новость среды, 19 ноября, об обрушении балкона в пансионате по улице Туполева, 10 в районе Рощино. Бетонное перекрытие старого здания рухнуло ночью, изрядно напугав жильцов. Официальные органы на следующий день затруднились с комментариями по поводу случившегося. Известно, что многоэтажка не являлась аварийной и не стояла ни в каких реестрах по капитальному ремонту. Сообщение об этом инциденте просмотрели более 5 тысяч человек, оставив 30 комментариев на форуме.

Вторая по просмотрам новость пришла в пятницу от агентства ИТАР-ТАСС. Арбитражный суд Тюменской области оштрафовал тюменский ресторан сети быстрого питания McDonald’s на 300 тысяч рублей за нарушение санитарных норм. В трех видах продукции заведения были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что подтвердила экспертиза органов санитарного надзора. Очевидно, что новость о претензиях контролирующих органов к заграничной сети фастфуда, особенно, на фоне ухудшения российско-американских отношений, не могла пройти мимо пользователей «Наш Город.ру». Информацию просмотрели более 4 тысяч раз, а на форуме развернулась оживленная дискуссия.

Наконец, третьим в рейтинге стал короткий анонс об открытии резиденции сибирского Деда Мороза в Тюмени, которое состоялось 18 ноября. Она располагается в ДК «Поиск» по улице Александра Пушкина, 10. Комментировать это событие никто не стал, однако, новость собрала более 3,7 тысяч просмотров.

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