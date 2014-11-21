Должников по штрафам будут лишать водительских прав

Как рассказал первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков, соответствующий законопроект уже разрабатывается депутатами и будет готов в начале следующего года.
«Автомобилисты, которые нарушают правила дорожного движения, а потом не платят штрафы, крайне опасны. Они чувствуют свою безнаказанность и в итоге становятся виновниками ДТП с жертвами. Неотвратимость наказания и его жесткость заставят автомобилистов быстрее оплачивать штрафы, и, как следствие, быть аккуратнее на дороге», — пояснил Лысаков.
Депутат добавил, что при быстрой оплате штрафом автовладельцы смогут сэкономить. Сумма будет снижена вдвое, если нарушитель придет оплачивать штраф в течение месяца с даты, как он был выписан. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по конституционному законодательству рекомендовал к принятию во втором чтении, которое состоится в декабре. Скидка будет действовать для всех штрафов ГИБДД, если только автомобилист не пытался обжаловать постановление в суде.
Ко второму чтению документ немного отредактировали. В прошлой версии законопроекта сроком оплаты штрафа, когда можно получить скидку, называлось время «до вступления в силу постановления о его наложении». В новой редакции документа указан срок 30 дней с момента, как штраф был выписан.