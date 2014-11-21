Должников по штрафам будут лишать водительских прав

Депутат добавил, что при быстрой оплате штрафом автовладельцы смогут сэкономить. Сумма будет снижена вдвое, если нарушитель придет оплачивать штраф в течение месяца с даты, как он был выписан. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по конституционному законодательству рекомендовал к принятию во втором чтении, которое состоится в декабре. Скидка будет действовать для всех штрафов ГИБДД, если только автомобилист не пытался обжаловать постановление в суде.