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Должников по штрафам будут лишать водительских прав

21 ноября 2014, 10:29
Сроки административного производства по штрафам ГИБДД могут увеличить с трех месяцев до трех лет. Нарушителей-должников предлагается лишать прав.

Как рассказал первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков, соответствующий законопроект уже разрабатывается депутатами и будет готов в начале следующего года.

«Автомобилисты, которые нарушают правила дорожного движения, а потом не платят штрафы, крайне опасны. Они чувствуют свою безнаказанность и в итоге становятся виновниками ДТП с жертвами. Неотвратимость наказания и его жесткость заставят автомобилистов быстрее оплачивать штрафы, и, как следствие, быть аккуратнее на дороге», — пояснил Лысаков.

Депутат добавил, что при быстрой оплате штрафом автовладельцы смогут сэкономить. Сумма будет снижена вдвое, если нарушитель придет оплачивать штраф в течение месяца с даты, как он был выписан. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по конституционному законодательству рекомендовал к принятию во втором чтении, которое состоится в декабре. Скидка будет действовать для всех штрафов ГИБДД, если только автомобилист не пытался обжаловать постановление в суде.

Ко второму чтению документ немного отредактировали. В прошлой версии законопроекта сроком оплаты штрафа, когда можно получить скидку, называлось время «до вступления в силу постановления о его наложении». В новой редакции документа указан срок 30 дней с момента, как штраф был выписан.

#Новости#Штрафы#Автомобили#Водительские права#Госдума РФ#Транспорт#Маша#Общество
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