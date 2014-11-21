Депутат предложил обязать россиян клясться при получении паспорта

, пишет в пятницу, 21 ноября, газета «Известия».
«Получение паспорта — большое и светлое событие в жизни молодого человека. Считаю, что и сегодня паспорта должны выдаваться на торжественном мероприятии. Это очень правильно, когда молодые ребята при получении паспорта начинают чувствовать, что они являются гражданами большой и великой страны», — заявил парламентарий.
Обязательство произносить клятву гражданина РФ предлагается внести отдельной статьей в федеральный закон «О паспорте гражданина Российской Федерации». После правки закона будет объявлен конкурс на слова торжественного обещания.
В настоящее время в нашей стране законодательно утверждена клятва Президента РФ при его вступлении в должность и воинская присяга военнослужащих. На региональном уровне введение соответствующего церемониала при получении паспорта обсуждалось в Санкт-Петербурге и в Ульяновской области. После областного конкурса была утверждена клятва, которая звучит так:
«Я, гражданин России, обещаю своей стране и своему народу быть верным Конституции, соблюдать установленные государством законы, уважать права и свободы соотечественников, честно исполнять свой долг перед Родиной. Обязуюсь хранить традиции, мир и единство, беречь природу нашей страны, отстаивать честь и независимость Российской Федерации! Клянусь!»
Теперь предполагается закрепить инициативу на федеральном уровне. Ранее сообщалось, что в Москве и в ряде регионов проходит эксперимент по ускорению процедуры получения паспорта общегражданского образца вплоть до одного часа, что не подразумевает долгой церемонии.
Процедура клятвы верности стране существует в США, Канаде, Австралии, Испании и ряде других стран. Она произносится при получении самого гражданства, а не при получении удостоверения личности гражданина.