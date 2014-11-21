Депутат предложил обязать россиян клясться при получении паспорта

В настоящее время в нашей стране законодательно утверждена клятва Президента РФ при его вступлении в должность и воинская присяга военнослужащих. На региональном уровне введение соответствующего церемониала при получении паспорта обсуждалось в Санкт-Петербурге и в Ульяновской области. После областного конкурса была утверждена клятва, которая звучит так: