Что случилось с пожилым тюменцем — неизвестно. Разыскиваются очевидцы

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, личность мужчины установлена, однако неизвестно, что именно случилось с ним в тот день, и как именно пенсионер получил травму. Сейчас рассматриваются все версии, однако вряд ли произошло ограбление — при себе у мужчины был не только пакет с продуктами, но и кошелек с деньгами. Следователи не исключают, что пожилой тюменец мог упасть сам, или его могли ударить из хулиганских побуждений.