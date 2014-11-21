Что случилось с пожилым тюменцем — неизвестно. Разыскиваются очевидцы

В октябре на улице Мельникайте в Тюмени был обнаружен пожилой мужчина с черепно-мозговой травмой. Через несколько дней он умер в больнице. Что именно произошло с человеком — неизвестно. Следователи разыскивают очевидцев случившегося.
Пожилой мужчина (на вид 70–75 лет) с черепно-мозговой травмой был обнаружен 14 октября около 14.00 на тротуаре около дома № 84 по улице Мельникайте. Пенсионер был одет в длинную серую куртку с зелеными вставками, брюки, серый шерстяной пуловер и фетровую шляпу. При себе имел пакет с продуктами питания.
Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, 23 октября мужчина скончался в областной клинической больнице № 2 города Тюмени.
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, личность мужчины установлена, однако неизвестно, что именно случилось с ним в тот день, и как именно пенсионер получил травму. Сейчас рассматриваются все версии, однако вряд ли произошло ограбление — при себе у мужчины был не только пакет с продуктами, но и кошелек с деньгами. Следователи не исключают, что пожилой тюменец мог упасть сам, или его могли ударить из хулиганских побуждений.
«Для установления всех обстоятельств произошедшего следственные органы просят всех, кто был очевидцем получения мужчиной черепно-мозговой травмы, обратиться в следственный отдел по Ленинскому округу Следственного управления СК РФ по телефону 27-40-63 или по адресу : г. Тюмень, ул. Энергетиков, д. 104 4 этаж кабинет № 8», — добавили в пресс-службе следственного управления.